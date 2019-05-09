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Появилось первое видео с новорожденным сыном принца Гарри и Меган Маркл 

РИА Новости + ещё 43 1 час назад
Газета Daily Mail опубликовало видео, на котором запечатлены британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл с новорожденным ребенком.
Молодые родители с сыном на руках вышли к журналистам в Виндзорском замке. Меган Маркл первый раз появилась перед камерами после перерыва в шесть недель.
На кадрах ребенок спокойно лежит на руках отца, а его супруга говорит журналистам о том, что она "реально счастлива", поскольку теперь рядом с ней "два лучших мужчины в мире".
Правнук королевы появился на свет 6 мая. В линии престолонаследования престола ребенок будет занимать седьмое место. Перед ним в очереди к трону стоят его дедушка принц Чарльз, дядя принц Уильям, трое детей принца Уильяма, а также его отец принц Гарри.
Новорожденный мальчик получил имя Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор.
Имя Арчи имеет английское происхождение, имеет два значения "подлинная храбрость" и "красивый, умный". Полное имя Арчи — Арчибальд, у которого немецкие корни.
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Комментарии1
В мире , Видео , принц Гарри , принц Уильям , Daily Mail
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