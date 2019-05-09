Появилось первое видео с новорожденным сыном принца Гарри и Меган Маркл

Газета Daily Mail опубликовало видео, на котором запечатлены британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл с новорожденным ребенком.

Молодые родители с сыном на руках вышли к журналистам в Виндзорском замке. Меган Маркл первый раз появилась перед камерами после перерыва в шесть недель.

На кадрах ребенок спокойно лежит на руках отца, а его супруга говорит журналистам о том, что она "реально счастлива", поскольку теперь рядом с ней "два лучших мужчины в мире".

Правнук королевы появился на свет 6 мая. В линии престолонаследования престола ребенок будет занимать седьмое место. Перед ним в очереди к трону стоят его дедушка принц Чарльз, дядя принц Уильям , трое детей принца Уильяма, а также его отец принц Гарри.

Новорожденный мальчик получил имя Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор.

Имя Арчи имеет английское происхождение, имеет два значения "подлинная храбрость" и "красивый, умный". Полное имя Арчи — Арчибальд, у которого немецкие корни.