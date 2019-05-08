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Россия призвала международное сообщество не вмешиваться в ситуацию в Венесуэле 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает международное сообщество не вмешиваться в ситуацию в Венесуэле.
Она отметила, что «вопреки искусственному нагнетанию ситуации Россия выстраивает вокруг Венесуэлы конструктивную повестку дня».
«Призываем соблюдать устав ООН, строго придерживаться принципов и норм международного права, таких как уважение суверенитета, территориальной целостности, неприменение силы, угрозы силы», — цитирует РИА Новости Захарову.
Представитель МИД также подчеркнула, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других государств.
«Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела другого государства и других призываем не делать этого», — добавила Захарова.
Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США намерены продолжить разрывать связи между Кубой и Венесуэлой.
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В мире , Латинская Америка , Политика , Джон Болтон , Мария Захарова , МИД , ООН , РИА Новости , Венесуэла , Москва
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