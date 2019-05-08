Россия призвала международное сообщество не вмешиваться в ситуацию в Венесуэле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает международное сообщество не вмешиваться в ситуацию в Венесуэле Она отметила, что «вопреки искусственному нагнетанию ситуации Россия выстраивает вокруг Венесуэлы конструктивную повестку дня». «Призываем соблюдать устав ООН, строго придерживаться принципов и норм международного права, таких как уважение суверенитета, территориальной целостности, неприменение силы, угрозы силы», — цитирует РИА Новости Захарову. Представитель МИД также подчеркнула, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других государств. «Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела другого государства и других призываем не делать этого», — добавила Захарова. Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США намерены продолжить разрывать связи между Кубой и Венесуэлой.