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В США на продажу выставили одежду с изображениями лагеря Освенцим 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Один из крупнейших онлайн-рынков США начал продажу товаров с изображениями нацистского концлагеря времен Второй мировой войны Освенцим.
В частности, посетительницы сайта Redbubble при желании могут приобрести мини-юбку с изображением лагерного крематория. Пользователям также предложили подушку с железнодорожными путями, по которым в Освенцим прибывали узники.
Представители музея Аушвиц-Биркенау, созданного в настоящий момент на месте концлагеря, возмутились данным обстоятельством и выразили свое негодование в социальной сети Twitter. Они назвали недопустимой, «тревожной и неуважительной» продажу вещей с изображениями «места огромной человеческой трагедии, где было убито более 1,1 миллиона человек».
В свою очередь, Redbubble в ответ пояснили, что товары на их сайте генерируют пользователи, а не владельцы портала. Но представители онлайн-магазина согласились с тем, что подобные товары недопустимы, поблагодарили музей и пообещали оперативно их удалить.
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, также известный как Освенцим, был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем и стал одним из символов Холокоста. Был освобожден советскими войсками в 1945 году.
Ранее в Instagram появился необычный аккаунт. Он показывает жизнь еврейской девочки из 1944 года в оккупированном нацистами городе. Она публикует в Stories фотографии и видео, на которых гуляет и танцует, а также показывает, как ее семья и друзья страдают от последователей Гитлера. Этот аккаунт является проектом израильского бизнесмена Мати Кохави и его дочери Майи.
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Комментарии1
В мире , США , Освенцим
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