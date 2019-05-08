В США на продажу выставили одежду с изображениями лагеря Освенцим

Один из крупнейших онлайн-рынков США начал продажу товаров с изображениями нацистского концлагеря времен Второй мировой войны Освенцим

В частности, посетительницы сайта Redbubble при желании могут приобрести мини-юбку с изображением лагерного крематория. Пользователям также предложили подушку с железнодорожными путями, по которым в Освенцим прибывали узники.

. @redbubble Do you really think that selling such products as pillows, mini skirts or tote bags with the images of Auschwitz — a place of enormous human tragedy where over 1,1 million people were murdered — is acceptable? This is rather disturbing and disrespectful. pic.twitter.com/cdPvZGMXC6— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) 7 мая 2019 г. Представители музея Аушвиц-Биркенау, созданного в настоящий момент на месте концлагеря, возмутились данным обстоятельством и выразили свое негодование в социальной сети Twitter. Они назвали недопустимой, «тревожной и неуважительной» продажу вещей с изображениями «места огромной человеческой трагедии, где было убито более 1,1 миллиона человек».

В свою очередь, Redbubble в ответ пояснили, что товары на их сайте генерируют пользователи, а не владельцы портала. Но представители онлайн-магазина согласились с тем, что подобные товары недопустимы, поблагодарили музей и пообещали оперативно их удалить.

Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, также известный как Освенцим, был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем и стал одним из символов Холокоста. Был освобожден советскими войсками в 1945 году.

Ранее в Instagram появился необычный аккаунт. Он показывает жизнь еврейской девочки из 1944 года в оккупированном нацистами городе. Она публикует в Stories фотографии и видео, на которых гуляет и танцует, а также показывает, как ее семья и друзья страдают от последователей Гитлера. Этот аккаунт является проектом израильского бизнесмена Мати Кохави и его дочери Майи.