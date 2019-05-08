Иран выдвинул ультиматум России, Китаю и ЕС

Иран выступил в стиле «прощаемся, но не уходим»: президент Роухани объявил о 60-дневном отказе исламской республики от ряда пунктов ядерной сделки. Два месяца даны на подготовку нового соглашения, иначе Иран начнет обогащать уран. Тегеран решился на демарш на фоне новых угроз США : те винят иранцев в переброске баллистических ракет и подтягивают к Персидскому заливу авианосцы. Чем грозит провал атомной сделки?

Франция, Германия, Китай и В среду президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран направил пятерке стран-членов соглашения по иранской ядерной программе ( Великобритания Россия ) письма в которых объявил о приостановке выполнения части обязательств. Москва уже получила послание, проинформировал Лавров.

Речь идет о двух пунктах этого плана: о хранении запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран перестанет ограничивать свои запасы обогащенного урана и тяжелой воды, которая используется в ядерных реакторах. На достижение новых условий соглашения (в том числе в банковской и нефтяной сферах) Тегеран дает 60 дней, после которых обещает возобновить работы по обогащению урана и модернизации ядерного реактора в Араке. В такой жесткой ультимативной форме Иран не общался с международными партнерами многие годы.

После действий президента США Дональда Трампа направленные на подрыв сделки, ответные шаги Тегерана были вопросом времени. Напомним, что в прошлом году Трамп в одностороннем порядке вывел Соединенные Штаты из сделки, и анонсировал возобновление прежних санкций против Ирана.

Как известно, соглашение 2015 года, принятое при участии Барака Обамы , снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза . Трамп же «откатил ситуацию назад» — не просто восстановлены прежние санкции против Тегерана, но и вторичные санкции, которые вводятся в отношении любых стран за совместный бизнес с Ираном. Вашингтон задался целью сократить экспорт иранской нефти до нуля, то есть запретить другим странам покупать ее.

«Сегодня терпение Ирана кончилось, и были приняты ответные меры», — сказал газете ВЗГЛЯД Александр Вавилов, профессор Дипломатической академии, чрезвычайный и полномочный посланник II класса. При этом заметим, что Иран хоть и прощается с отдельными пунктами, но подчеркивает, что не намерен выходить из всего СПВД — об этом говорил глава МИД исламской республики Зариф. На решение Ирана начали реагировать международные посредники из пятерки, благодаря которым в 2015 году, после 10 лет тяжелых переговоров, была заключена ядерная сделка. Весьма жестко отреагировали во Франции. Министр обороны страны Флоранс Парли уже, при частичном выходе Тегерана из СПВД пригрозила Ирану введением новых санкций. «На сегодняшний день ничего не может быть хуже выхода Ирана из сделки», — цитировало Парли Reuters.

В Москве и Пекине дипломатично выразили надежду, что сделка будет сохранена. Китай призвал к полному выполнению положений СПВД. А российский сенатор, глава профильного комитета по иностранным делам Константин Косачев пояснил: «несоблюдение договоренностей по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды напрямую не ведет к существенным последствиям».

«А вот обещание вернуться к модернизации ядерного реактора на тяжелой воде в Араке, который возможно использовать для выработки оружейного плутония, уже может фактически привести к срыву сделки», — подчеркнул Косачев на своей странице в Facebook. Сенатор подчеркнул, что не приветствует решение Ирана, так как все хотели бы «непременно сохранить сделку по иранской ядерной программе», однако считает его вполне объяснимым.

Ожидаемой была реакция Израиля, находящиегося в крайне натянутых отношениях с Ираном. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил: «Я слышал, что Иран намерен продолжать свою ядерную программу… Мы не позволим Ирану получить ядерное оружие. Мы продолжим сражаться с теми, кто хотел бы нас убить».

К каким последствиям может привести разрушение соглашения, которое в 2015 году называли историческим?

«Решение Тегерана — это плохо. Так или иначе будет негативная реакция Вашингтона (хотя они прекрасно понимают, что все это спровоцировал Трамп). Любая вещь, которая касается ядерного оружия, провоцирует массу разных последствий, в том числе у соседей Ирана опять начнется крик. Но иранцев можно понять, их спровоцировали на это дело, — сказал газете ВЗГЛЯД политолог, руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.

При этом эксперт отметил, что у него нет полной уверенности в том, что Иран четко следовал взятым на себя обязательствам по СВПД, как об этом заявлялось официально. Как бы то ни было, Иран счел себя вправе «частично уйти».

«Но какая альтернатива, что взамен? В Вашингтоне хотели получить новый виток напряженности? Они получили его. Здесь можно ожидать самых печальных последствий, потому что речь идет о ядерной программе», — отмечает политолог Александр Вавилов.

В последнее время США заметно повысили активность в регионе Персидского залива, явно желая усилить давление на Иран. Сначала советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец « Авраам Линкольн » и бомбардировщики, а затем Пентагон заявил об «очевидных свидетельствах» подготовки Ираном атаки на силы США. Затем в Вашингтоне сообщили о переброске Ираном на кораблях в регион Персидского залива баллистических ракет малой дальности.

В Вашингтоне считают, что этими ракетами Тегеран способен угрожать силам США или их союзников в Саудовской Аравии, Катаре или на Бахрейне. Также не исключается возможность иранского удара по военным США в Ираке или Сирии. По данным источников CNN, Пентагон рассматривает возможность переброски дополнительных сил в данный регион, в том числе средств ПВО (например, ракетных комплексов Patriot).

На этом фоне глава Госдепа США Майк Помпео из-за «эскалации действий Ирана» отменил официальный визит в Берлин и посетил Багдад, где встретился с премьер-министром Ирака Аделем Абд аль-Махди. По информации источников, Помпео обсуждал отмену антииранских санкций на поставки энергоносителей.

Все это, видимо, делается в ответ на «иранскую угрозу», о которой трубит американская пресса. Практически одновременно с иранских лидеров о частичном выходе из сделки, CNN сообщил: Иран перебрасывает морем баллистические ракеты в регион Персидского залива. Речь идет о ракетах малой дальности, утверждают источники американского телеканала. В США пока не знают, «может ли Иран осуществить запуск ракет с борта этих кораблей», или же ракеты «транспортируют с целью применения иранскими силами на суше».

Вавилов тоже счел необоснованными подозрения США в адрес Ирана. «Направление американских кораблей в Персидский залив — это прямой вызов Ирану и прямая провокация со стороны США», — отмечает Вавилов.

«Здесь не дело американцев судить, кто кому будет угрожать в Персидском заливе. В отношении баллистических ракет иранцы не нарушают никаких договоренностей. Это естественный ответ Тегерана на те вопросы, которые возникают после того, как усилилась напряженность и присутствие иностранных войск на близких к его границам территориях. Это вносит дополнительные осложняющие элементы напряжения в ситуацию. Все мировое сообщество должно серьезно задуматься, здесь могут быть самые разнообразные повороты. Иранцы твердо говорят, что не отступят от своего. И они правы, потому что их никто не может обвинить в нарушении договоренностей», — подытожил Александр Вавилов.