Раскрыта цель поездки адвоката Трампа к Зеленскому

По данным издания, Джулиани в ходе поездки рассчитывает получить новые сведения о работе сына бывшего вице-президента Джо Байдена в украинской газовой компании Burisma Holdings. Также адвокат хочет убедить Киев начать расследование о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

В 2016-м президент Украины Петр Порошенко уволил генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma, в правление которой входил Хантер Байден.

Джулиани настаивает на том, что Киев должен завершить расследование.

«Эта информация будет очень, очень полезна для моего клиента и может оказаться полезной для моего правительства», — отметил он.

По данным издания, работа в Джулиане в Киеве может быть связана с предстоящими в 2020 году выборами в США, участие в которых анонсировал Джо Байден.