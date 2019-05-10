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Раскрыта цель поездки адвоката Трампа к Зеленскому 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани намерен встретиться с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом сообщает The New York Times в пятницу, 10 мая.
По данным издания, Джулиани в ходе поездки рассчитывает получить новые сведения о работе сына бывшего вице-президента Джо Байдена в украинской газовой компании Burisma Holdings. Также адвокат хочет убедить Киев начать расследование о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.
В 2016-м президент Украины Петр Порошенко уволил генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma, в правление которой входил Хантер Байден.
Джулиани настаивает на том, что Киев должен завершить расследование.
«Эта информация будет очень, очень полезна для моего клиента и может оказаться полезной для моего правительства», — отметил он.
По данным издания, работа в Джулиане в Киеве может быть связана с предстоящими в 2020 году выборами в США, участие в которых анонсировал Джо Байден.
Байден занимал пост вице-президента США с 2009 по 2017 год. До этого он с 1973 года представлял в Сенате США штат Делавэр.
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Комментарии1
В мире , США , Украина , Петр Порошенко , Джозеф Байден , Рудольф Джулиани , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Сенат США
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