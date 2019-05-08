Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Покойник победил на выборах мэра в США 

360tv.ru + ещё 2 57 минут назад
Фото: extremetech.com
Власти города Мейперл в американском штате Техас столкнулись с проблемой. Им необходимо провести новые выборы мэра, поскольку предыдущие выиграл ныне покойный Виктор Филипп Вельтман, сообщил сайт The Independent.
Семидесятиоднолетний Вельтман подал заявку на участие в выборах, но 13 марта скончался от осложнений, связанных с лейкемией. Несмотря на это его кандидатура получила поддержку большей части электората — 68 из 110 голосов. Всего население города, по данным 2010 года, составляет 934 человека.
Обсуждение кандидатуры нового главы города вынесено на рассмотрение городского совета, заседание которого пройдет 13 мая. Чиновникам предстоят консультации с властями штата о дальнейших шагах в беспрецедентной для города ситуации.
360tv.ru: последние новости
Иран рассказал о создании финансового механизма с Россией и Турцией для обхода санкций США Донбасс получит российские паспорта без оглядки на Киев Условия снятия санкций с России назвали в Бундестаге
В мире , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сделал невозможное? Зеленский «помирил» ветеранов
Пока вы не уснули: Подробности трагедии на Алтае4
Иран выдвинул ультиматум России и Европе142
Не прошел техосмотр: новый поворот в трагедии с SSJ46
Скандал, которого не ждали: что наделал Порошенко588
Видео
SSJ-100 не смог взлететь в Ростове
Происшествия
«А впереди тьма черная»: Пассажир SSJ-100 о своем спасении
Происшествия Катастрофы
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Происшествия Катастрофы
Трагедия на Алтае: спасатели сделали первые находки
Происшествия
Не отвертится: Порошенко явится на допрос
В мире Украина
«Дружба с США разбита»: в Германии очень обиделись
В мире Статьи
Сирийцы показали отбитый у повстанцев город
В мире Армия
Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали ребенка
Шоу-бизнес
Умер Евгений Крылатов
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение