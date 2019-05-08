Покойник победил на выборах мэра в США

Власти города Мейперл в американском штате Техас столкнулись с проблемой. Им необходимо провести новые выборы мэра, поскольку предыдущие выиграл ныне покойный Виктор Филипп Вельтман, сообщил сайт The Independent.

Семидесятиоднолетний Вельтман подал заявку на участие в выборах, но 13 марта скончался от осложнений, связанных с лейкемией. Несмотря на это его кандидатура получила поддержку большей части электората — 68 из 110 голосов. Всего население города, по данным 2010 года, составляет 934 человека.

Обсуждение кандидатуры нового главы города вынесено на рассмотрение городского совета, заседание которого пройдет 13 мая. Чиновникам предстоят консультации с властями штата о дальнейших шагах в беспрецедентной для города ситуации.