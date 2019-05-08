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WSJ написала о «российском сговоре» в Венесуэле 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин во время недавнего телефонного звонка смогли достичь взаимопонимания по венесуэльскому вопросу, однако на самом деле их взгляды кардинально различаются, пишет в редакционной колонке The Wall Street Journal.
"У меня был очень позитивный разговор с Владимиром Путиным — возможно, около часа. Мы говорили о многих вещах. В том числе по теме Венесуэлы. Он не намерен вмешиваться в Венесуэлу, он только хочет, чтобы в Венесуэле произошло что-то позитивное. И я считают так же", — cказал Трамп после телефонного звонка Путину 3 мая.
Как отмечает WSJ, на деле все совсем иначе. Трамп вряд ли понимает, что Путин имел в виду, говоря о чем-либо "позитивном" для Венесуэлы. Кроме того, взгляды главы США противоположны тому, что об этом думает его администрация и американский обыватель.
Материал вышел под заголовком "Российский сговор в Венесуэле", что, по-видимому, отсылает к теме "российского вмешательства", которое доминирует в американской повестке. Тогда после личной встречи Трампа и Путина на саммите в Хельсинки в 2018 году президента США подобным образом обвиняли в том, что он склонен больше доверять российскому лидеру, нежели своим подчиненным.
С середины 2000-х годов Путин поставил в приоритет укрепление экономических, военных и дипломатических связей с Венесуэлой, пишет газета. Москва продала Каракасу оружие на $10 млрд В декабре прошлого года Венесуэла и Россия повторно провели совместные военные учения.
В мае глава МИД России Сергей Лавров назвал Венесуэлу давним российским партнером и назвал события в Венесуэле "циничной кампанией" по свержению законно избранного правительства, напоминает газета. Очевидно, что идея Путина о "позитивном" развитии Венесуэлы не совпадает с идеей Трампа, заключает WSJ.
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В мире , Конфликты , Политика , США , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Wall Street Journal , Венесуэла
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