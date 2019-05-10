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В Бухаресте прошла акция «Бессмертный полк» 

ТАСС + ещё 222 34 минуты назад
Акция "Бессмертный полк" прошла в среду в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Бухаресте. В ней приняли участие более 100 человек — проживающие в Румынии соотечественники, многие из которых пришли с детьми, а также румыны, украинцы, французы, американцы. Участники были с портретами погибших на фронтах Великой Отечественной войны родственников, российскими флагами, георгиевскими ленточками.
В память о павших героях была совершена поминальная служба. Члены делегации Московского Патриархата, находящиеся в Румынии с визитом, призвали в своих выступлениях чтить погибших воинов и поминать их в своих молитвах.
В ходе проводящейся здесь уже в третий раз акции участники рассказали о членах своих семей, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Ученики средней школы при посольстве РФ показали небольшой концерт, в ходе которого исполнили песни военных лет и прочитали стихи Константина Симонова и Евгения Евтушенко. В заключение присутствующие выпустили в небо белые воздушные шары с надписью "Бессмертный полк" и по традиции приняли "фронтовые 100 граммов" по случаю Дня Победы.
Торжественные мероприятия по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Румынии уже несколько дней. Церемонии возложения венков состоялись на кладбище советских воинов, павших за освобождение Румынии от фашистского ига, в столице, а также в других городах. В посольстве РФ в Бухаресте состоялся торжественный прием.
По данным представительства Минобороны РФ по военно-мемориальной работе, на территории Румынии в годы войны погибли более 55 тыс. советских военнослужащих.
Во Второй мировой войне Румыния сражалась против СССР на стороне фашистской Германии. В 1944 году, когда боевые действия переместились на территорию Румынии, в стране произошел государственный переворот, сторонники профашистского режима во главе с маршалом Антонеску были арестованы, к власти пришел король Михай I. Затем Румыния повернула оружие против гитлеровской коалиции и сражалась вместе с СССР за окончательное освобождение, а также за освобождение Венгрии, Чехословакии и Австрии.
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Комментарии714
В мире , Общество , Константин Симонов , Евгений Евтушенко , Бухарест , Румыния
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