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Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк» 

RT на русском + ещё 26 1 час назад
Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».
Об этом сообщает «112 Украина».
«Победа над нацизмом 74 года назад — это не повод водить ряженые «Полки Бессмертных» по всему миру», — сказал он, выразив мнение, что никто не может монополизировать эту победу.
Вместе с этим он добавил, что за прошедшие годы на Украине «появился свой ритуал празднования Дня Победы во Второй мировой войне, приближённый к общеевропейской традиции».
Он также сказал, что считает, что несколько поколений украинцев выросли на «тщательно отретушированной версии Великой Отечественной войны».
Ранее kp.ru сообщало, что Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) присоединится к акции «Бессмертный полк».
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