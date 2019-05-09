Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».

Об этом сообщает «112 Украина».

«Победа над нацизмом 74 года назад — это не повод водить ряженые «Полки Бессмертных» по всему миру», — сказал он, выразив мнение, что никто не может монополизировать эту победу.

Вместе с этим он добавил, что за прошедшие годы на Украине «появился свой ритуал празднования Дня Победы во Второй мировой войне, приближённый к общеевропейской традиции».

Он также сказал, что считает, что несколько поколений украинцев выросли на «тщательно отретушированной версии Великой Отечественной войны».

Ранее kp.ru сообщало, что Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) присоединится к акции «Бессмертный полк».