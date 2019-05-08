Порошенко согласился на допрос по делу об убийствах в ходе «евромайдана»

Президент Украины Петр Порошенко согласился дать показания по делу о гибели людей в ходе "евромайдана", передает в среду агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в Генпрокуратуре "Вышли на контакт из (администрации президента — ред.) со следователем и попросили о возможности совместного определения даты допроса", — приводит слова собеседника агентство. Собеседник не уточнил, о какой дате идет речь. Во вторник начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил, что Порошенко не пришел на допрос в качестве свидетеля по делу об убийствах в ходе "евромайдана". По его словам, следователи вызывали Порошенко на дополнительный допрос в связи с тем, что он во время публичных выступлений заявлял о новых данных, о которых не говорил на предыдущем допросе. Горбатюк также сказал, что просил о дополнительном допросе Порошенко еще за три месяца до президентских выборов на Украине. По его словам, Порошенко за 2,5 года, несмотря на обещания, так и не подписал протокол первого допроса, который проводился под видеозапись. В 2016 году, когда следователи допрашивали президента, у главы государства якобы не было времени поставить подпись. При этом украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Порошенко готов в любой момент повторно дать показания по делу об убийствах в ходе "евромайдана". Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС . Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.