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Порошенко согласился на допрос по делу об убийствах в ходе «евромайдана» 

РИА Новости + ещё 6 21 минуту назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко согласился дать показания по делу о гибели людей в ходе "евромайдана", передает в среду агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.
"Вышли на контакт из (администрации президента — ред.) со следователем и попросили о возможности совместного определения даты допроса", — приводит слова собеседника агентство.
Собеседник не уточнил, о какой дате идет речь.
Во вторник начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил, что Порошенко не пришел на допрос в качестве свидетеля по делу об убийствах в ходе "евромайдана". По его словам, следователи вызывали Порошенко на дополнительный допрос в связи с тем, что он во время публичных выступлений заявлял о новых данных, о которых не говорил на предыдущем допросе. Горбатюк также сказал, что просил о дополнительном допросе Порошенко еще за три месяца до президентских выборов на Украине. По его словам, Порошенко за 2,5 года, несмотря на обещания, так и не подписал протокол первого допроса, который проводился под видеозапись. В 2016 году, когда следователи допрашивали президента, у главы государства якобы не было времени поставить подпись. При этом украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Порошенко готов в любой момент повторно дать показания по делу об убийствах в ходе "евромайдана".
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
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В мире , Украина , Юрий Луценко , Виктор Янукович , Петр Порошенко , Сергей Горбатюк , Николай Азаров , Администрация Президента РФ , ЕС , Генпрокуратура РФ , МВД
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