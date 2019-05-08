Будут ли судить Порошенко на Украине, оценили эксперты

Петра Порошенко , который уже в мае сложит с себя полномочия президента Украины , начались проблемы — во вторник, 6 мая, его вызвали на допрос в прокуратуру в рамках расследования дела о событиях февраля 2014 года, когда в ходе антиправительственных выступлений на площади Независимости в Киеве погибли люди. Президент, правда, проигнорировал вызов.

Речь идет о роли Порошенко в препятствовании расследованию событий на «майдане». Начальник управления специальных расследований ведомства Сергей Горбатюк считает, что президент несет персональную ответственность за то, что расследование по делу так и не завершено.

На допрос президента Порошенко вызвал сам Горбатюк. Он сообщил журналистам, что его ведомство вновь вызовет президента страны на допрос уже после истечения его полномочий.

«Если закончатся полномочия, то мы будем обращаться в суд о применении к нему [Порошенко] привода», — отметил Горбатюк.

Полномочия Порошенко прекратятся после инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского . Пока он планирует провести ее 19 мая, однако эта дата может еще измениться.

После того как Порошенко уйдет со своего поста, против него могут быть выдвинуты обвинения.

В случае если это произойдет, это станет определенным прецедентом в украинской политике. Ни один из прекративших свои полномочия лидеров Украины не был подвергнут уголовному преследованию. Исключение составляет лишь предшественник Порошенко Виктор Янукович, который покинул страну из-за опасений за свою жизнь на фоне событий 2014 года.

Впоследствии его полномочия были прекращены Верховной радой , а украинские правоохранители заочно выдвинули против него обвинения в государственной измене. В январе 2019 года живущий на территории России Янукович был заочно приговорен к 15 годам заключения за то, что в 2014 году направил обращение в адрес российских властей с просьбой ввести войска на Украину.

Пока что самым высоким государственным деятелем, который был подвергнут уголовному преследованию на Украине, стала бывший премьер-министр Юлия Тимошенко . Она была приговорена к тюремному заключению по обвинению в коррупции в 2011 году, но была освобождена сторонниками «майдана» в 2014-м.

отсутствие преследования уходящей власти давно стало традицией Украины, и Зеленский вряд ли нарушит ее.

«Все плохое, что может сделать новая власть, — это уголовное преследование Порошенко. Это будет контрпродуктивно, учитывая, что Порошенко личный враг Кремля», — говорит эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

В свою очередь, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко не считает, что сам факт того, что Порошенко проигнорировал вызов на допрос, говорит о том, что президент не относится к этому процессу серьезно:

«Если бы он чувствовал реальную угрозу ареста, он бы пришел». Кроме того, эксперт уверен, что Порошенко никуда не уедет после того, как президентом Украины официально станет Зеленский, поскольку намерен участвовать в парламентских выборах, чтобы «сохранить свои позиции».

В то же время надо понимать, что сам факт вызова Порошенко на допрос — тактический ход, связанный с особенностями украинской политики, считает директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев . Он напомнил, что вызвавший Порошенко на допрос Горбатюк долгое время находился в опале, а сейчас демонстрирует желание занять место нынешнего генпрокурора Украины Юрия Луценко : «Это сигнал, который он подает Зеленскому», — говорит «Газете.Ru» эксперт.

Говоря о возможностях новых властей преследовать Порошенко, эксперты в один голос говорят, что нельзя не учитывать фактор возможных договоренностей уходящего президента с Западом. По мнению собеседников «Газеты.Ru», это может стать «красным флажком» для новой украинской власти.

В числе влиятельных защитников Порошенко называют канцлера Германии Ангелу Меркель , которая не скрывала, что поддерживает Порошенко в пику его конкуренту Зеленскому: «Я не исключаю, что у Порошенко могут быть гарантии в определенных кругах Запада», — говорит Окара, отмечая, что преследование Порошенко будет рассцениваться за границей как политическое.

Отношения Порошенко с президентом США Дональдом Трампом всегда были напряженными, однако собеседники «Газеты.Ru» предполагают, что в Вашингтоне будут не в восторге от преследования Порошенко новыми властями.

После отхода от власти Порошенко вполне может уехать на некоторое время в Европу. Президент Украины — богатый человек и крупный бизнесмен. Среди прочего ему принадлежит дом в Испании вблизи курорта Марбелья.

В случае если он охладеет к политике на Украине, то теоретически Порошенко может претендовать на работу в крупных международных структурах — таких, как Мировой банк или Европейский банк реконструкции и развития . Бывших руководителей государств охотно берут на работу и в международные финансовые институты, где их записная книжка — это возможность заключать крупные контракты.

Однако относительно спокойная жизнь Порошенко после ухода с поста не означает, что новая власть в лице Зеленского и его окружения не ударит по кому-то из представителей бывшей элиты.

В числе тех, кто может попасть под топор новой власти, такие фигуры, как секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Рады Андрей Парубий . Против последнего Национальное антикоррупционное бюро Украины уже открыло уголовное дело.

Он подозревается в нецелевом использовании бюджетных средств. Законодательство предусматривает за такое правонарушение крупный денежный штраф или ограничение свободы сроком до трех лет. Кроме того, если вина Парубия будет доказана, после наказания он не сможет занимать определенные должности в течение трех лет.

Эксперты не сомневаются: будет продолжено и расследование хищений в компании «Укроборонпром» , где фигурируют чиновники, приближенные к уходящему президенту.

Под следствием может оказаться и финансовое окружение Порошенко, полагает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Удары по Порошенко будут наносить и журналисты-расследователи: «Их целая стая, которая готова рвать и метать», — говорит Окара.

Уголовное преследование бывших президентов и премьеров не редкость для многих демократических стран, и жертвами здесь становятся и популярные политики. Так, в 2017 году, за коррупцию был осужден экс-президент Бразилии Лула де Сильва, при котором это государство стало одним из передовых на континенте. Экс-президент был приговорен к девяти годам тюрьмы.

В апреле 2018 года тюремный срок — 24 года — за растрату получила и экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе. Ее предшественник Ли Мен Бака также находится в тюрьме по обвинению в коррупции. Он был приговорен к 15 годам заключения.

В июне 2017 года, отсидев два года в тюрьме за коррупционные преступления, на свободу вышел экс-премьер Израиля Эхуд Ольмерт . В марте 2018 года после освобождения он в одном из интервью дал совет нынешнему премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху