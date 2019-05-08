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ВС Украины ждут кадровые изменения после инаугурации Зеленского 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press
Кадровые изменения могут произойти в вооружённых силах Украины после официального вступления в должность президента Незалежной Владимира Зеленского, считает министр обороны страны Степан Полторак.
Таким образом он прокомментировал вопрос о том, что ожидаются ли в ближайшее время ротационные увольнения среди военного руководства.
После инаугурации, думаю… какие-то изменения могут быть, — цитирует главу оборонного ведомства «Укринформ».
При этом он отметил, что увольнение в том числе командира Нацгвардии Юрия Аллерова и начальников Объединённых сил проведены в рамках ротации. По его словам, в ближайшее время новых отставок не ожидается.
Мы (армия — Ред.) не можем ждать инаугурации, мы не можем ждать, пока пройдут выборы, мы должны защищать Украину, своевременно проводить ротацию военнослужащих, в том числе и руководства. Это плановая ротация, плановое решение, — пояснил Полторак.
Ранее News.ru писал, что украинский лидер Пётр Порошенко подписал указ «О мерах по укреплению обороноспособности государства», предложенный Советом национальной безопасности и обороны (СНБО). Согласно документу, в стране будет создана межведомственная рабочая группа, которая займётся, в частности, усовершенствованием системы территориальной обороны, борьбой с информационной агрессией против Украины и повышением уровня патриотического воспитания молодёжи.
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Комментарии
В мире , Армия , Украина , Степан Полторак , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Министерство обороны , Укринформ
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