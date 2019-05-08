ВС Украины ждут кадровые изменения после инаугурации Зеленского

Таким образом он прокомментировал вопрос о том, что ожидаются ли в ближайшее время ротационные увольнения среди военного руководства.

После инаугурации, думаю… какие-то изменения могут быть, — цитирует главу оборонного ведомства «Укринформ».

При этом он отметил, что увольнение в том числе командира Нацгвардии Юрия Аллерова и начальников Объединённых сил проведены в рамках ротации. По его словам, в ближайшее время новых отставок не ожидается.

Мы (армия — Ред.) не можем ждать инаугурации, мы не можем ждать, пока пройдут выборы, мы должны защищать Украину, своевременно проводить ротацию военнослужащих, в том числе и руководства. Это плановая ротация, плановое решение, — пояснил Полторак.