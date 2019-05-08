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В Иране назвали опасным действием выход США из ДРСМД 

RT на русском + ещё 1 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран расценивает выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) как очень опасное международно-правовое действие, передаёт РИА Новости.
«Что касается выхода США из ДРСМД, то мы рассматриваем это в качестве очень опасного действия», — заявил Зариф по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Он также заявил, что Вашингтон «не привержен международным договорённостям и выходит» из них: из СВПД, из ДРСМД, НАФТА (Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли), ЮНЕСКО и Комитета по правам человека ООН».
«Мы имеем дело с правительством, которое нарушает законы», — добавил министр.
В конце апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что решение США выйти из ДРСМД стало первым шагом на пути к гонке наступательных вооружений.
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В мире , Армия , Конфликты , США , Сергей Шойгу , Сергей Лавров , Министерство обороны , МИД , ООН , ЮНЕСКО , РИА Новости , Иран
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