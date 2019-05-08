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Time назвал Болтона «сторожевым псом» Трампа 

Газета.Ru + ещё 1 38 минут назад
Фото: Andrew Harnik/AP
Американский еженедельник Time назвал советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона "сторожевым псом" президента США Дональда Трампа.
Традиционно должность советника президента США по вопросам национальной безопасности — закулисная должность, влияние которой можно увидеть лишь косвенно. Таким сотрудникам отводилась роль честного посредника главы государства в самых сложных стратегических ситуациях, который также должен был разрешать споры по внутренней политике.
Болтон занял эту позицию в апреле 2018 года и сразу же начал выполнять ее с апломбом телевизионного эксперта, пишет издание. Советник по нацбезопасности открыто и часто появлялся в эфире телеканалов с громкими заявлениями, упиваясь своей способностью выбивать противников Америки из равновесия агрессивными публичными заявлениями и защитой больше собственной позиции по этим вопросам, нежели точки зрения Белого дома.
Например, в июне прошлого года он разозлил руководство Северной Кореи, предложив им следовать "ливийской модели" ядерного разоружения.
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Комментарии1
В мире , Джон Болтон , Дональд Трамп , США
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