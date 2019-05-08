Time назвал Болтона «сторожевым псом» Трампа

Традиционно должность советника президента США по вопросам национальной безопасности — закулисная должность, влияние которой можно увидеть лишь косвенно. Таким сотрудникам отводилась роль честного посредника главы государства в самых сложных стратегических ситуациях, который также должен был разрешать споры по внутренней политике.

Болтон занял эту позицию в апреле 2018 года и сразу же начал выполнять ее с апломбом телевизионного эксперта, пишет издание. Советник по нацбезопасности открыто и часто появлялся в эфире телеканалов с громкими заявлениями, упиваясь своей способностью выбивать противников Америки из равновесия агрессивными публичными заявлениями и защитой больше собственной позиции по этим вопросам, нежели точки зрения Белого дома.

Например, в июне прошлого года он разозлил руководство Северной Кореи, предложив им следовать "ливийской модели" ядерного разоружения.