Киев призвал ЕС и НАТО расширить «санкционный трек» против России

«Я специально для брифинга принесла один документ. Это письмо министра иностранных дел Украины Павла Климкина руководителям внешнеполитических ведомства стран ЕС, НАТО, «Группы семи» и другим странам-партнёрам», — заявила Зеленко.

По её словам, «ключевой момент в том, что именно этим письмом Украина официально призывает страны-партнёры к расширению санкционного трека».

24 апреля российский лидер Владимир Путин подписал указ, которым упростил получение гражданства жителями отдельных регионов Донбасса.