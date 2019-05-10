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В Иране отказались вести переговоры с США 

РИА Новости + ещё 7 49 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Иран не намерен вести переговоры с США, заявил агентству Tasnim заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Ядолла Джавани.
"Американцы стремятся с помощью военного давления притянуть Тегеран за стол переговоров, но я заявляю, что мы не будем вести переговоры с США и Вашингтоном, и американцы не осмелятся предпринять военные действия против нас", — цитирует агентство Джавани.
Он заявил, что попытка президента США Дональда Трампа с помощью санкций склонить Иран к переговорам также не будет успешной.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами Ирана для достижения соглашения.
Кроме того, США заявили ранее о росте угрозы со стороны Ирана и направили в регион авианосную ударную группировку и стратегические бомбардировщики.
Эскалация проходит на фоне заявления иранских властей о намерении «прекратить выполнение некоторых обязательств» в рамках соглашения о ядерной программе. Президент Ирана Хасан Роухани на этой неделе заявил, что дает 60 дней европейским странам на переговоры. Соответствующая информация была доведена до Великобритании, Франции, Германии, Китая и России.
США 8 мая 2018 года объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.
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В мире , Армия , Конфликты , Латинская Америка , Оружие , США , дрсмд , Хасан Роухани , Дональд Трамп , РИА Новости , Иран , Тегеран
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