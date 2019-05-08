Берлин склоняют к репарациям за Вторую мировую

Польша и Накануне майских торжеств и памятных мероприятий по случаю победы над нацизмом в Европе обостряются дискуссии вокруг итогов Второй мировой войны. Не стал исключением и нынешний год: сразу две страны ЕС Греция — заявили о своих притязаниях на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесённый гитлеровским режимом. Речь идёт о сотнях млрд евро. ФРГ напротив считает вопрос давно исчерпанным, полагая, что подобные требования имеют под собой главным образом экономическую подоплёку.

Обе страны выводят вопрос о репарациях на парламентский уровень. В Сейме создана и работает специальная комиссия по компенсациям. По её оценкам, представленным в докладе «Экономические издержки из-за немецкой оккупации во время Второй мировой войны», потери Польши составляют не менее 850 млрд долларов. А накануне одна из крупнейших польских газет провела онлайн-исследование, из которого становится ясно, что почти половина (48,6%) граждан страны поддерживает идею и выплатах со стороны Берлина.

Стоит отметить, что вопрос о компенсациях за военные потери является одним из главных идейных лейтмотивов правящей партии «Право и справедливость» . При этом нельзя не учитывать и особенностей польской исторической памяти: в стране довольно распространено представление о том, что Германия недостаточно чтит память именно польских жертв войны, им возводится меньше мемориалов и уделяется меньше места в музейных экспозициях.

В свою очередь, греческий парламент недавно одобрил специальную резолюцию, обязывающую премьера страны Алекса Ципраса получить компенсации от Германии «всеми необходимыми дипломатическими и юридическими средствами». При этом сам Ципрас выступал с этой идеей ещё в ходе своей предвыборной кампании в 2015 году. Специальная парламентская комиссия оценила ущерб Греции в 270 млрд евро, куда входит компенсация за четыре года немецкой оккупации, а также возмещение убытков в ходе Первой мировой войны.

При этом в Германии считают подобные притязания неоправданными. Спикер ведомства канцлера Штеффен Зайберт резко парировал:

Германия в значительной степени выполнила обязательства по выплатам репараций за военный ущерб, в том числе в адрес Польши… Все помнят о том, что Польша в августе 1953 года взяла на себя обязательства по отказу от дальнейших репарационных выплат от Германии целиком.

Действительно, когда в 1953 году СССР отказался от дальнейших репараций, поступавших из ГДР, Польша, как социалистическая республика, солидаризировалась с Советским Союзом и присоединилась к этому решению. Теперь Варшава настаивает на том, что прямых документальных указаний на то, что страна отказалась от претензий и к Западной Германии нет.

Берлин также призывает польскую и греческую стороны внимательно изучить заключённый в 1990 году договор по формуле «2+4» о воссоединении Германии. Помимо прочего, в этом документе подводится итог по всем компенсационным выплатам и итогам Второй мировой. Договор признан и Варшавой, и Афинами. Сумма греческих репараций также отдельно оговаривалась ещё в 1945 году на Парижской конференции. Немецкие правоведы говорят о том, что срок давности, позволяющий поднимать вопрос о компенсациях, составляет максимум три десятилетия, а затем претензии не имеют силы за давностью лет.

Так или иначе представляется, что сегодня за темой репараций в большей степени кроются актуальные политические и экономические мотивы, нежели ошибки прошлого, призраки истории и её тёмные страницы. Так, хотя Алекс Ципрас всячески настаивает на том, что нынешние финансовые требования к Берлину «никак не связаны с экономическими сложностями в стране», а призваны «закрыть мрачную главу в истории двух стран», понятно, что сумма в несколько сот миллиардов евро способна значительно поправить греческий госбюджет. К слову, стоит вспомнить, как в разгар финансового кризиса в Греции в 2013 году демонстранты выходили на митинги с плакатами Ангелы Меркель в нацистской форме, намекая на излишне жёсткий подход Германии к спасению греческой экономики.

Варшава же, вероятно, таким образом хотела бы сгладить противоречия, которые существуют сегодня между Польшей и Германией по целому блоку вопросов: о мигрантских квотах, о вызвавшей резкое неприятие в ЕС судебной реформе, а также в связи с отсутствием у Варшавы энтузиазма по поводу развития единой европейской армии. Так, член парламентской комиссии Януш Шевчак прямо заявлял о том, что до тех пор, пока Германия не погасит задолженность за Вторую мировую войну,