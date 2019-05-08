В команде Зеленского заявили, что закон об украинском языке может иметь обратный эффект

Принятый Верховной радой закон об украинском языке является "кнутом", который может иметь обратное действие. Об этом заявил в среду советник избранного президента Владимира Зеленского по международной политике Святослав Юраш.

"Если мы позволим таким "кнутам" множиться относительно украинского языка, то со временем увидим негативные последствия", — сказал он в эфире телеканала ZIK.

Юраш также добавил, что в процессе украинизации силовые методы могут его значительно замедлить, остановить или развернуть в обратном направлении.

Процесс украинизации, по словам советника Зеленского, должен быть "органичным", тогда он будет "проходить лучше и быстрее".

Сам Зеленский, комментируя закон о языке, заявил, что его последствия "сложно спрогнозировать", но пообещал "сразу после вступления в должность президента провести его тщательный анализ" на предмет соответствия документа Конституции Украины. Он также призвал Раду принимать законы, которые консолидируют, а не разделяют общество.

Верховная рада 25 апреля во втором чтении приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он устанавливает, что единственным государственным официальным языком на Украине является украинский. Попытки введения в стране официального многоязычия признаются "действиями, направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя". Одновременно вводится понятие "публичное унижение украинского языка".

Закон предлагает введение должности уполномоченного по защите госязыка, которого будет назначать и увольнять правительство. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.