Ушла из дома: школьница стала актрисой фильмов для взрослых

18 — летняя школьница из США стала порноактрисой чтобы оплачивать коммунальные счета и телефон.

Кейтлин Финк — старшеклассница одной из школ в Калифорнии — оказалась в центре скандала после откровенного интервью школьной газете. Девушка рассказала журналистам, что стала порноактрисой, чтобы обеспечивать себя самостоятельно.

Финк поссорилась со своими родителями и ушла из дома. Чтобы заработать немного денег, она начала продавать свои обнаженные фотографии в Snapchat своим одноклассникам. Теперь, по словам девушки, она зарабатывает более 350 долларов в час. Кейтлин согласилась на интервью школьной газете после того, как стала объектом травли в школе.

Финк считает, что другие люди смотрят на порно как на табу, но ей 18 и она делает это законно. Девушка сейчас копит деньги на переезд в Сан-Франциско и мечтает стать стриптизершей.