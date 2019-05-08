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«Луна без курса»: Астролог предупредил Зеленского об опасности инаугурации 28 мая 

Украина.ру 1 час назад
Если инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского состоится 28 мая, велики шансы возвращения к власти Петра Порошенко, о чем свидетельствует астрологический прогноз. Об этом сайту «Обозреватель» рассказал астролог Александр Валентинович.
Для инаугурации Зеленского предлагается сразу несколько дат. Определить ее должны депутаты Верховной Рады на заседании парламента 14 мая.
«Здесь будет много загадок, неясности, неопределенности, зыбкости. Здесь будет двойное дно. Много разговоров ни о чем, много шума. Тактика будет мешать стратегии, каждый суслик будет на своем поле агрономом», — рассказал астролог.
Он также спрогнозировал, что в случае инаугурации Зеленского 28 мая «ментальная и конкретная деятельность, практичность и тактические вопросы будут в явном противоречии со стратегическими планами и с общими положениями».
Он также обратил внимание на то, что 28 мая будет Луна без курса. «Обычно о таких положениях астрологи говорят: не произойдет ничего нового относительно того, что уже есть. Это значит, ситуация будет развиваться в сторону старого или того, что уже существует».
«Кроме того, если инаугурация будет назначена на 28 мая, то сценарий скорого возвращения Петра Порошенко в кресло президента получает "огромные шансы" на реализацию, — предупредил астролог.
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В мире , Видео , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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