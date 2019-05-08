«Битва баранов над пропастью»: астролог о президенте Зеленском

В апреле Зеленский победил Порошенко во втором туре президентских выборов. Дата его инаугурации пока не назначена. Ее предстоит выбрать парламенту.

Ранее Зеленский обращался к депутатам с просьбой назначить инаугурацию на 19 мая — на День памяти жертв политических репрессий.

По словам Александра Валентиновича, если Верховная рада не прислушается к мнению президента и назначит инаугурацию на 28 мая, то Петр Порошенко получит «огромные шансы» на возвращение в кресло президента.

«28 мая будет Луна без курса», — объяснил астролог.

Он уверен, что вступление Зеленского в должность президента именно в этот день приведет к тому, что «ситуация будет развиваться в сторону старого или того, что уже существует», «будет много загадок, неясности, неопределенности, зыбкости, будет двойное дно, много разговоров ни о чем, много шума, тактика будет мешать стратегии, каждый суслик будет на своем поле агрономом».

По словам Валентиновича, на Украине будет происходить нечто, сравнимое с битвой двух баранов над пропастью — самки обоих хороши и призывают баранов остановиться, но те не слушают.