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«Битва баранов над пропастью»: астролог о президенте Зеленском 

Рамблер 53 минуты назад
Шансы пока еще действующего президента Петра Порошенко вновь занять этот пост будут «огромны», если инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского состоится 28 мая. Об этом «Обозревателю» заявил астролог Александр Валентинович.
В апреле Зеленский победил Порошенко во втором туре президентских выборов. Дата его инаугурации пока не назначена. Ее предстоит выбрать парламенту.
Ранее Зеленский обращался к депутатам с просьбой назначить инаугурацию на 19 мая — на День памяти жертв политических репрессий.
По словам Александра Валентиновича, если Верховная рада не прислушается к мнению президента и назначит инаугурацию на 28 мая, то Петр Порошенко получит «огромные шансы» на возвращение в кресло президента.
«28 мая будет Луна без курса», — объяснил астролог.
Он уверен, что вступление Зеленского в должность президента именно в этот день приведет к тому, что «ситуация будет развиваться в сторону старого или того, что уже существует», «будет много загадок, неясности, неопределенности, зыбкости, будет двойное дно, много разговоров ни о чем, много шума, тактика будет мешать стратегии, каждый суслик будет на своем поле агрономом».
По словам Валентиновича, на Украине будет происходить нечто, сравнимое с битвой двух баранов над пропастью — самки обоих хороши и призывают баранов остановиться, но те не слушают.
«Ментальная и конкретная деятельность, практичность и тактические вопросы будут в явном противоречии со стратегическими планами и с общими положениями», — объяснил он.
Комментарии44
В мире , Видео , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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