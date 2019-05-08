Губернатор Рио-де-Жанейро пострелял по людям с вертолёта

Губернатор Рио-де-Жанейро решил пострелять по людям с вертолёта

Когда кажется, что большего кошмара в Бразилии быть уже не может, всегда находится тот, кто разочарует даже самых отъявленных пессимистов.

Почему бы не полетать на вертолёте и не пострелять по людям в фавелах? Ну разумеется данное сафари не нарушает никаких прав человека — стреляют же только по подозреваемым и людям с оружием, а подозреваемый в Бразилии вне закона. И то, что в Бразилии нет смертной казни — это уже давно стало подобием шутки.

Правда вот местные жители всё портят, утверждая, что стреляли не по подозреваемым, а по кому попало. Хотя, и стрельба по подозреваемым, собственно, никакими законами не разрешена, если только они не целятся в вертолёт из ПЗРК.

Местные жители комплекса Маре (где и происходили события) сообщают, что под пулями практически оказались дети, которые как раз выходили из школы и вынуждены были разбегаться и прятаться от выстрелов.

Депутат Конгресса Марселу Фрейшу сказал в своём Твиттере: «Это фото — картина провала политики безопасности, основанной на безумной войне, которая ставит под угрозу жизни обитателей фавел. Нам не нужен губернатор Рэмбо».

Всего во время обстрела было убито 8 человек, что в официальной версии оправдывается операцией по нейтрализации наркобарона. Как сообщает пресса, после обстрела бедных районов губернатор отправился отдыхать в свой дорогой фешенебельный квартал.

«Уитцел — это геноцид, который рано или поздно предстанет перед международным трибуналом по преступлениям против человечества. Но перед этим его нужно остановить», — прокомментировал ситуацию бразильский журналист Луис Нассиф.

«Бразилия учредила лицензию на убийство, которой теперь управляет Жаир Болсонару, — резюмирует журналистка Элиан Кантехед. — Количество смертей от полиции в Бразилии увеличилось на 18% в этом квартале по сравнению с прошлым годом. В Сан-Паулу на 8%. В Рио 439 жертв, что является самым высоким показателем за 20 лет. А губернатор Уилсон Уитцел подтвердил использование снайперов, чтобы расстреливать любого, кто носит винтовку. Это для того, чтобы прицелиться в маленькую голову и … стрелять! Восставшая из пепла старая поговорка «хороший бандит — мертвый бандит».

Известный бразильский адвокат Леонардо Ярочевски направил в ассоциацию адвокатов (OAB) Рио-де-Жанейро, представление с требованием привлечь к уголовной ответственности губернатора Рио-де-Жанейро Уилсона Уитцела за смерть людей от снайперов в штате.

«Губернатор штата Рио, призывая — даже на словах — снайперам убивать людей, подстрекает к незаконным приказам совершать преступления. Методы, отстаиваемые губернатором Уилсоном Витцелем несовместимы с демократическим правопорядком», — написал юрист.

Знаменитый бразильский теолог профессор Леонарду Бофф в своём Твиттере сравнивает Уитцела с нацистами: «У нас есть такие, как губернатор Рио, Уитцел, с ментальностью убийцы, который любит стрельбу c вертолета по населению фавел. Это преступление, которое практиковали только нацистские начальники концлагерей, типа коменданта Освенцима».

В комментариях люди визуализируют сравнение кадрами из фильма «Список Шиндлера»,

Стоит отметить, что месяц назад правозащитная организация «CST command» предупреждала российские власти о недопустимости сотрудничества в области поставок вооружения с Уилсоном Уитцелем и его структурами.