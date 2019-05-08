Deník N (Чехия): Русских «мы не любим», поэтому молча закрываем глаза на их дискриминацию

Deník N (Чехия) . Данное решение предвещает огромные и трудно решаемые проблемы в будущем. Конституционный суд Чехии принял скандальное решение, в котором встал на сторону предпринимателя, отказавшегося заселять в свой отель граждан РФ по причине аннексии Крыма . Тем самым суд дал добро на дискриминацию именно русских, пишет чешское издание. Русских «мы не любим», поэтому поддерживаем их дискриминацию, что неприемлемо, считает автор. Данное решение предвещает огромные и трудно решаемые проблемы в будущем.

Представьте себе, что вы приезжаете в Мюнхен . В отеле глядят в ваш чешский паспорт и говорят, что заселят вас, только если вы подпишете им бумагу о несогласии с декретами Бенеша. Или вам с семьей захочется покататься в Австрии , а в пансионе вам предложат подписать заявление, что вы не отвергаете атомную энергию и требуете остановить работу АЭС «Темелин». Абсурд? Неприемлемо? В Германии и Австрии — да. А в Чехии, по крайней мере так считает Конституционный суд, такое возможно.

Конституционный суд встал на сторону предпринимателя, который в 2014 году повесил на своем отеле в Остраве следующее объявление: «С 24 марта 2014 года мы не селим у себя граждан Российской Федерации. Причина — аннексия Крыма. Просим порядочных граждан Российской Федерации принять наши извинения».

Впоследствии хозяин отеля выставил условие для расселения россиян: им следовало подписать заявление о том, что они не поддерживают оккупацию украинского полуострова. Чешская торговая инспекция провела в отеле проверку. Один из инспекторов инкогнито попросил поселить своего друга из России, и портье действительно заявила, что от него потребуется подпись под заявлением следующего содержания: «Я заявляю, что не согласен как гражданин Российской Федерации с оккупацией Крыма, которая противоречит всем нормам, подобающим для ХХI века. Имя, фамилия, адрес и подпись».

Чешская торговая инспекция оштрафовала владельца отеля на 50 тысяч крон за дискриминацию гостей. Это дело слушалось в нескольких судах, включая Верховный административный суд. Окончательный вердикт был таким: хозяин отеля пошел на дискриминацию, но штраф слишком высок. В итоге суды сократили его до одной десятой. Однако отельер не смирился и с этим решением и обратился в Конституционный суд. И тот удовлетворил его иск. По мнению конституционных судей, нет ничего особенного в том, что предприниматель своей деятельностью не только зарабатывает деньги, но и «хочет внести хотя бы малый вклад в общее благо и намерен позитивно повлиять на что-то с помощью бизнеса».

Скажу это сразу в самом начале, чтобы не возвращаться потом: решение Конституционного суда вопиюще. То, что против него не поднялась волна недовольства, объясняется одной единственной причиной: суд дал добро на дискриминацию русских, а не немцев или, скажем, мусульман. Русских «мы не любим», поэтому молча закрываем глаза на их дискриминацию или даже поддерживаем ее, что неприемлемо и небезопасно.

Каких заявлений мы потребуем, например, от мусульман?

Решение также предвещает огромные и трудно решаемые проблемы в будущем. Понимают ли конституционные судьи и сторонники их решения, что отныне любой чешский отельер (не только отельер, но и любой предприниматель) имеет право потребовать, например, от клиентов из Саудовской Аравии подпись под заявлением, что они отвергают исламские законы шариата? Так же чешские бизнесмены могут отказать в услугах кому-нибудь из Сирии и десятков других стран, кто не предоставит им подтверждения, что в Чехию он не приехал как нелегальный мигрант. Невообразимо.

Если бы нечто подобное произошло, это подняло бы огромную волну негодования, и никому даже во сне не пришло бы в голову поддержать такого бизнесмена. И совершенно правильно. Однако история с владельцем отеля из Остравы совершенно такая же. Просто фигурирует в ней кое-кто другой.

Чешская торговая инспекция закономерно оштрафовала также, например, владельца пиццерии в Грушеваны-над-Евишовкой, который в сентябре 2015 года вывесил на своем ресторане объявление: «В нашем ресторане мы не готовим для мигрантов!» Не знаю, дошел ли он тоже до Конституционного суда, но так или иначе с сегодняшнего дня в его руках сильнейший аргумент. Он даже может быть уверен, что и его возможные иски будут удовлетворены.

Решение, опубликованное на сайте Конституционного суда, также включает отличающееся мнение судьи Лудвика Давида, который не согласился с выводами суда.

В качестве одного из обоснований своего решения Конституционный суд привел тот факт, что «аннексия Крыма ясно противоречит международному праву». Это правда, однако по этой причине нельзя априори считать определенную группу клиентов сторонниками или даже виновниками этого противоправного акта.

Владелец отеля изначально не собирался отказывать всем сторонникам аннексии Крыма. Их много и в Чехии. Подписал бы подобное заявление, скажем, президент Милош Земан ? От чешских или любых других клиентов предприниматель ничего подобного и не требовал. Он предъявлял свое требование избирательно, ориентируясь только на одну группу гостей и исходя из их российского гражданства.

Подобное поведение нужно четко отличать от известных случаев, когда какой-нибудь предприниматель отказывал в предоставлении услуги тем, кто проявлял экстремистские или иные неприемлемые, с точки зрения предпринимателя, наклонности. Хотя и такие случаи нередко спорны и неоднозначны. И тем не менее в таких случаях отказ получает конкретное лицо или организация из-за своей собственной, нескрываемой позиции. А не только потому, что у него такой-то паспорт.

Свадебный торт для геев я печь не буду!

Если бы в остравский отель приехали «Ночные волки» с транспарантами в поддержку российской оккупации Восточной Украины и Крыма, то отказ владельца их расселить был бы понятен. Как и в случае, когда экстремисты, например, из Блока против ислама хотят арендовать помещение для проведения конференции. Как и в случае, когда имам, известный своей ненавистью к иноверцам, хотел бы снять зал для проповеди.

Чуть более спорной является известная история, случившаяся в США. Пекарь из Колорадо отказался печь свадебный торт для пары геев, объяснив это тем, что однополые браки противоречат его христианской вере. Как известно, Верховный суд США встал на его сторону. Думаю, правильно, потому что верующий производитель тортов выступил исключительно против церемонии, которая не вписывается в его законные религиозные представления. Любой другой торт, кроме именно свадебного, он был готов испечь для гомосексуальных заказчиков.

Город Острава в Чехии. 2007 год. Известен и еще более спорный, а возможно, даже находящийся за гранью, случай. Владелец ресторана, приверженец правой политики, отказался сдать зал для собрания левой, но не экстремистской партии.

Но все это в сторону: история с отелем в Остраве коренным образом отличается от всех выше упомянутых реальных и гипотетических случаев. Есть одно принципиальное отличие. Владелец отеля собирался применить селективное требование (подписать заявление) к клиентам, которые молчали о своей позиции. Но им достаточно было бы показать на рецепции паспорт Российской Федерации.

Русофобия в приличном обществе столь же неприемлема, как и исламофобия или антисемитизм. По крайней мере так должно быть. Нельзя называть мусульман пренебрежительными словами. И точно так же нельзя применять их к русским. В Чехии делают и то, и другое, но если пренебрежительным отзывом о мусульманине человек автоматически (и это совершенно правильно) скомпрометирует себя в обществе, то мало кто обратит внимание на пренебрежительные рассуждения об «этих русских». Недавнее решение Конституционного суда — это еще одна форма попустительства, когда речь идет об оскорблении русских.

И с этим совершенно никак не связан тот факт, что Россия аннексировала Крым, оккупировала часть Украины, и ее оккупационные войска десятки лет находились в Чехословакии. Все это правда, и поэтому стоит быть максимально осторожными с Россией и ее агрессивной политикой.