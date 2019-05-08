Коломойский считает, что МВФ делает из Украины бедную страну

"Над нами МВФ делает эксперимент, над живыми людьми, над нормальной страной. То есть делает из богатой страны нищую, как сделал из всех стран, в которых он был, довел до ручки", — сказал Коломойский в интервью Bigus.info, опубликованном в YouTube.

Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда долларов по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров. Замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова ранее заявила, что Киев получит очередной кредитный транш от МВФ, скорее всего, в июне.