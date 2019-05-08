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Полиция Шри-Ланки задержала семь боевиков-смертников, узнали СМИ 

Газета.Ru + ещё 2 22 минуты назад
Фото: AP
Полиция Шри-Ланки задержала семь боевиков, которые готовились стать смертниками. Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на источник в полиции островного государства.
По словам источника, задержанные причисляют себя к группировке "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания", которая связана с террористической организацией "Исламское государство".
Он добавил, что эти семь человек обучались на протяжении долгого времени использованию огнестрельного оружия и взрывных устройств.
Сейчас правоохранительные органы пытаются выяснить, связаны ли задержанные с терактами, которые произошли недавно на Шри-Ланке, уточнил источник.
На Шри-Ланке произошли восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По предварительным данным, число жертв достигло 290 человек, около 500 пострадали. Среди них граждане 35 стран.
Ранее сообщалось, что ИГ взяло ответственность за последние три взрыва на Шри-Ланке.
"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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Комментарии
В мире , Исламское государство , МВД , Шри-Ланка
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