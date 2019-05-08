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Вице-премьер-министр Украины заявил, что кабмин страны будет работать в прежнем составе 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство Украины было сформировано коалицией в Верховной раде, поэтому оно должно продолжать работать, пока эта коалиция существует. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Прямой" вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.
"В правительстве есть абсолютное понимание, что пока есть коалиция в парламенте, и мы назначены парламентом, то это практически прямая обязанность правительства сегодня — выполнять те обязанности, которые выполняем", — сказал он.
В преддверие начала парламентской избирательной кампании, продолжил он, кабмин Украины должен сохранять стабильность в стране. Это касается как внешних обязательств Киева, так и необходимости обеспечения социальной защиты граждан, добавил вице-премьер.
По словам Зубко, дискуссии по вопросу возможных кадровых перестановок в кабмине должны происходить между новым президентом Владимиром Зеленским и действующим составом правительства. Он напомнил, что за президентом закреплено право предлагать кандидатуры на определенные должности в кабмине, однако Раде решать — поддерживать их или нет.
Согласно закону Украины "О кабинете министров Украины", правительство страны слагает полномочия перед вновь избранной Верховной радой. Отставка кабмина наступает в трех случаях: принятия Радой резолюции о недоверия кабмину, отставки премьер-министра либо его смерти.
Главы МИД и Минобороны страны назначаются парламентом по представлению президента, остальные члены правительства — по представлению премьер-министра. Ранее министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что предложит новому президенту страны Владимиру Зеленскому уволить его с должности главы внешнеполитического ведомства, соблюдая правила "политической культуры". При этом он не исключил, что может сотрудничать с Зеленским.
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Комментарии1
В мире , Украина , Павел Климкин , Владимир Зеленский , Министерство обороны , МИД , Правительство Украины , Верховная Рада
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