Вице-премьер-министр Украины заявил, что кабмин страны будет работать в прежнем составе

"В правительстве есть абсолютное понимание, что пока есть коалиция в парламенте, и мы назначены парламентом, то это практически прямая обязанность правительства сегодня — выполнять те обязанности, которые выполняем", — сказал он.

В преддверие начала парламентской избирательной кампании, продолжил он, кабмин Украины должен сохранять стабильность в стране. Это касается как внешних обязательств Киева, так и необходимости обеспечения социальной защиты граждан, добавил вице-премьер.

По словам Зубко, дискуссии по вопросу возможных кадровых перестановок в кабмине должны происходить между новым президентом Владимиром Зеленским и действующим составом правительства. Он напомнил, что за президентом закреплено право предлагать кандидатуры на определенные должности в кабмине, однако Раде решать — поддерживать их или нет.

Согласно закону Украины "О кабинете министров Украины", правительство страны слагает полномочия перед вновь избранной Верховной радой. Отставка кабмина наступает в трех случаях: принятия Радой резолюции о недоверия кабмину, отставки премьер-министра либо его смерти.