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Зеленский объявит о первых кадровых назначениях после инаугурации 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Спикер штаба новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что первые кадровые назначения и законодательные инициативы станут известны после инаугурации главы государства.
"Думаю, что первые кадровые предложения и законодательные инициативы вряд ли должны звучать в день инаугурации, это не совсем тот момент, когда нужно озвучивать эти вещи. Но то, что это должно произойти в ближайшем будущем после инаугурации, думаю, да", — отметил Разумков в эфире телеканала NewsOne.
По его мнению, имена претендентов на должности глав службы внешней разведки и службы безопасности Украины лучше вообще не оглашать вплоть до самого назначения.
"Но если мы говорим о службе внешней разведки, то там не нужен парламент, президент может принять самостоятельное решение. Я опасаюсь провокаций", — добавил политконсультант.
Также Разумков подчеркнул, что Зеленский озвучит человека, который возглавит администрацию президента Украины после инаугурации. "Что касается главы администрации президента, то как Зеленский может сейчас назвать его имя и назначить на должность, если он еще не вступил в свои полномочия. Поэтому кандидатура на главу администрации президента тоже будет озвучена вскоре после инаугурации президента", — рассказал он.
Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов.
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Комментарии9
В мире , Видео , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ , СБУ
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