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Великобритания, Германия и Франция отвергли ультиматум Ирана по ядерной сделке 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Европейская тройка посредников ООН — Великобритания, Германия и Франция — осудила новые санкции США против Ирана. При этом страны также отвергли ультиматум Ирана по ядерной сделке (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД). Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении трех государств.
"Мы сожалеем о введении новых санкций США против Ирана, последовавшем за их выходом из СВПД", — говорится в документе.
"Мы отвергаем любые ультиматумы и будем оценивать выполнение Ираном соглашения на основании действий Ирана в отношении его ядерных обязательств по СВПД и Договору о нераспространении ядерного оружия", — отмечается в заявлении.
Тройка стран заявила о приверженности ядерной сделке и призвала Тегеран продолжать ее выполнять.
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В мире , Армия , Конфликты
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