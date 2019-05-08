Депутат Верховной рады Украины от Блока Петра Порошенко Александр Урбанский получил пулевое ранение в результате конфликта под Одессой. Инцидент произошёл в гостинице села Санжейка. Об этом рассказал председатель Одесского облсовета, брат депутата Анатолий Урбанский.
Нападение не связано с парламентской деятельностью: брат заступился за свою жену, к которой с оскорблениями стал приставать директор частного отеля, — приводит его слова РИА Новости.
По его словам, Александр Урбанский приехал в отель вместе с женой по приглашению друзей. В результате перепалки он получил проникающее ранение в ногу. Выстрел произвёл хозяин гостиницы Владимир Зинченко. Ранее он возглавлял Белгород-Днестровскую районную городскую администрацию, но был уволен после коррупционного скандала.