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Соратник Петра Порошенко ранен в Одесской области 

News.ru + ещё 1 35 минут назад
Фото: Reuters
Депутат Верховной рады Украины от Блока Петра Порошенко Александр Урбанский получил пулевое ранение в результате конфликта под Одессой. Инцидент произошёл в гостинице села Санжейка. Об этом рассказал председатель Одесского облсовета, брат депутата Анатолий Урбанский.
Нападение не связано с парламентской деятельностью: брат заступился за свою жену, к которой с оскорблениями стал приставать директор частного отеля, — приводит его слова РИА Новости.
По его словам, Александр Урбанский приехал в отель вместе с женой по приглашению друзей. В результате перепалки он получил проникающее ранение в ногу. Выстрел произвёл хозяин гостиницы Владимир Зинченко. Ранее он возглавлял Белгород-Днестровскую районную городскую администрацию, но был уволен после коррупционного скандала.
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В мире , Происшествия , Украина , Владимир Зинченко , Петр Порошенко , Верховная Рада , РИА Новости
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