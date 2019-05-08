Коломойский рассказал о просьбе Тимошенко

Бывший владелец национализированного украинского Приватбанка, олигарх Игорь Коломойский заявил, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко просила его о помощи на выборах президента страны. Об этом он рассказал в интервью проекту Bihus.Info, опубликованном на YouTube

По его словам, бывший кандидат в президенты понимала, что он не сможет ей помочь, но все равно обратилась с такой просьбой, хотя к ней «очередь стояла, чтобы дать ей деньги».

«Мы сразу сказали, что не можем», — подчеркнул он.

Коломойский добавил, что также не помогал Тимошенко через третьих лиц, чтобы не быть должником посторонних людей. После выборов лидер партии «Батькивщина» с ним больше не связывалась. «Наверное, была расстроена результатом», — отметил бизнесмен.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Юлия Тимошенко заняла третье место и не прошла во второй тур.

Действующий президент Украины Петр Порошенко неоднократно обвинял Коломойского в спонсировании его главных конкурентов — Тимошенко и Владимира Зеленского , в итоге выигравшего выборы. По мнению Порошенко, олигарх из мести за национализацию Приватбанка в 2016 году намерен свергнуть власть на Украине с помощью своих «марионеток» и распространения порочащей информации через свой телеканал «1+1», с которым активно сотрудничал Зеленский.

Коломойский опровергал подобные обвинения. По его словам, он поддерживал Зеленского и Тимошенко только «как самый лучший болельщик», поскольку не имел возможности финансировать кандидатов в президенты. При этом он положительно отзывался об избранном президенте и его управленческих качествах.

Тимошенко выбыла из президентской гонки после первого тура выборов, который состоялся 31 марта. Она заняла третье место, уступив с незначительным отрывом Порошенко. Первое место занял Зеленский. Его избрали президентом Украины в ходе второго тура голосования 21 апреля. Политик набрал более 73 процентов голосов, действующего главу государства поддержали около 24,4 процента.