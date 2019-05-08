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Власти Украины повысили зарплаты военным в Донбассе 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе. Об этом говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.
С 1 мая 2019 года зарплаты увеличены на 5 тысяч гривен (около $190) военнослужащим, находящимся на линии боевого соприкосновения, и на 1 тысячу гривен (около $38) — в других районах проведения операции Объединённых сил.
По данным ведомства, таким образом, минимальное денежное обеспечение военнослужащего-контрактника будет составлять на первой линии — 27,3 тысячи гривен (около $1036), в других районах проведения операции — 16,8 тысячи (около $637).
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В мире , Украина , Степан Полторак , Министерство обороны
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