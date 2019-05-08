Власти Украины повысили зарплаты военным в Донбассе

С 1 мая 2019 года зарплаты увеличены на 5 тысяч гривен (около $190) военнослужащим, находящимся на линии боевого соприкосновения, и на 1 тысячу гривен (около $38) — в других районах проведения операции Объединённых сил.

По данным ведомства, таким образом, минимальное денежное обеспечение военнослужащего-контрактника будет составлять на первой линии — 27,3 тысячи гривен (около $1036), в других районах проведения операции — 16,8 тысячи (около $637).