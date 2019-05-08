Представитель госдепа встретился с министром внутренних дел Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встретился в Киеве с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом, они обсудили обеспечение правопорядка во время президентских выборов, сообщила в среду пресс-служба МВД

Ранее в среду пресс-служба посольства США на Украине сообщила, что Кент приехал в Киев, он уже провел встречу с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским

"Проведение честных и прозрачных выборов — это вопрос национальной безопасности. Мы с задачей справились. Я неоднократно говорил, что только силами полиции честных выборов не достигнешь, если общество не воспринимает эту философию. Мы стали свидетелями новой культуры избирательного процесса", — цитирует Авакова пресс-служба.

Он добавил, подразделения МВД "полностью готовы к обеспечению правопорядка во время парламентских выборов осенью".