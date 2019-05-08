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Представитель госдепа встретился с министром внутренних дел Украины 

Р-Спорт + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встретился в Киеве с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом, они обсудили обеспечение правопорядка во время президентских выборов, сообщила в среду пресс-служба МВД.
Ранее в среду пресс-служба посольства США на Украине сообщила, что Кент приехал в Киев, он уже провел встречу с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.
"Проведение честных и прозрачных выборов — это вопрос национальной безопасности. Мы с задачей справились. Я неоднократно говорил, что только силами полиции честных выборов не достигнешь, если общество не воспринимает эту философию. Мы стали свидетелями новой культуры избирательного процесса", — цитирует Авакова пресс-служба.
Он добавил, подразделения МВД "полностью готовы к обеспечению правопорядка во время парламентских выборов осенью".
ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко — 24,45%.
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Комментарии
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Арсен Аваков , Госдеп США , МВД , Центризбирком России , США
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