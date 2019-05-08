Украина усилила охрану границы перед 9 мая

Украинские пограничники усилили меры безопасности накануне 9 мая. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

Как отмечается, мероприятия проводятся с целью недопущения ввоза в страну оружия, боеприпасов, взрывчатки и других «средств террора», а также въезда лиц с «сепаратистскими и экстремистскими настроениями».

В ведомстве заявили, что это, в частности, касается «лиц на мотоциклах, которые относятся к байкерскому движению „Ночные волки“.