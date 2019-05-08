В США показали ледоруб, которым убили Троцкого

В музее шпионажа в Вашингтоне показали ледоруб, которым убили Троцкого

По словам историка и предпринимателя Кита Мелтона, передавшего экспонат в дар музею, на поиски и доказательство подлинности артефакта ушло более 40 лет Международный музей шпионажа в Вашингтоне, открывающийся после переезда на новое место, впервые за многие годы выставил в своей коллекции считавшийся утраченным ледоруб, которым, предположительно, секретный агент НКВД Рамон Меркадер (1913-1978) убил известного политика и революционера Льва Троцкого (1879-1940). Об истории обнаружения уникального артефакта и доказательствах его подлинности рассказал во вторник в интервью корреспонденту ТАСС американский историк и предприниматель Кит Мелтон , передавший экспонат в дар музею.

"Я искал его везде", — заявил коллекционер, отметив, что объездил в поисках ледоруба Мексику, США, Россию, а также страны Европы. "Мне понадобилось 40 лет, чтобы найти его, и еще три года, чтобы установить его подлинность", — добавил Мелтон.

Орудие убийства Троцкого, долгие годы считавшееся потерянным, неожиданно нашлось в 2005 году в доме у жительницы мексиканской столицы Аны Алисии Салас. По ее словам, ледоруб достался ей в наследство от деда — сотрудника тайной полиции Альфреда Саласа. Как рассказывала женщина, на следующий день после убийства 21 августа 1940 года в Мехико русского революционера, проживавшего там в эмиграции, ледоруб публично демонстрировался на пресс-конференции, которую проводила мексиканская полиция. Это событие было запечатлено на фотографии, которая сохранилась до наших дней и теперь имеется в распоряжении Мелтона.

После пресс-конференции ледоруб передали в полицейское хранилище улик, где он и пролежал многие годы. Однако в 1946 году Альфред Салас, решивший вместе с сослуживцами открыть музей криминалистики, забрал его себе — так орудие убийства Троцкого впервые оказалось на выставке. Тем не менее после нескольких попыток неизвестных выкрасть уникальный артефакт Салас решил заменить его на копию — вместо настоящего ледоруба в музее выставили другой, похожий, специально укоротив ручку. Оригинал оказался дома у полицейского, а копию в итоге очень скоро действительно украли, и больше про ледоруб долгое время никто не слышал.

Связавшись с жительницей Мехико, Мелтон несколько лет занимался установлением подлинности артефакта, а затем, заключив, что ледоруб все же настоящий, купил его.

Доказательства Мелтона

Мелтон приводит четыре основные доказательства подлинности ледоруба. "Его длина — ровно 12 дюймов (около 30 см — прим. ТАСС)", — подчеркнул он, отметив при этом, что данный факт в принципе был и так широко известен, и при желании этот параметр можно подделать. Ручка ледоруба, который использовал Меркадер, была подрезана для того, чтобы его было удобнее прятать. Однако остальные аргументы американский коллекционер считает неоспоримыми.

Главный — это полное совпадение отпечатков окровавленных пальцев Меркадера с фотографии 1940 года и следов ржавчины, оставшейся от этих отпечатков на ледорубе. Чтобы провести подробный анализ, Мелтон обратился к отставному эксперту-криминалисту, работавшему в ФБР . "Мы сделали фотографию ледоруба с того же самого ракурса (что и на фотографии с пресс-конференции 1940 года — прим. ТАСС) и смогли с помощью компьютеров установить, что все пятна ржавчины в точности совпадают с пятнами крови, которые были на нем изначально", — заявил историк.

"Третье — на обратной стороне есть клеймо производителя, и информация о нем никогда публично не упоминалась, но отметка об этом есть в документах полиции. И на ней название австрийской компании Werkgen Fulpmes. Он был изготовлен в 1928 году", — отметил Мелтон.

"И последнее доказательство — у меня есть бумага, в которой говорится, что он был списан из полицейского хранилища улик в Мехико в 1946 году", — добавил он. "Основываясь на всем этом, мы смоги установить его подлинность", — заявил коллекционер.

Переезд музея

Международный музея шпионажа в Вашингтоне начнет работу 12 мая после переезда на новое место, а во вторник он открыл свои двери для журналистов. Здание, в которое перебрался музей, значительно больше по площади, чем занимавшееся им ранее. Переезд был затеян администрацией музея пару лет назад после того, как собрание увеличилось одномоментно более чем на 5 тыс. предметов (примерно в три раза). Резкое расширение экспозиции музея стало возможным благодаря передаче в дар этому заведению Китом Мелтоном своей коллекции различных экспонатов, имеющих отношение к работе спецслужб.