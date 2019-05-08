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Немецкий журналист заявил о разбитой вдребезги дружбе Германии с США 

Ura.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: ura.ru
Дружба между США и Германией «разбита вдребезги». К такому выводу пришел колумнист немецкой газеты Suddeutsche Zeitung Даниэль Бресслер.
По мнению журналиста, о конце теплых дипломатических отношений между двумя странами говорит внезапная отмена поездки госсекретаря США Майка Помпео в Германию.
«Госсекретарь отменил встречу с [немецким канцлером Ангелой] Меркель и [министром иностранных дел Германии] Хайко Маасом за несколько часов до ее начала. Это трудно оправдать. Как мы можем увидеть, многое, что еще недавно преподносилось как немецко-американская дружба, разбито вдребезги», — заключает Даниэль Бресслер.
Одной из причин, испортивших дружбу Германии и США, стало строительство российского газопровода «Северный поток — 2», отмечает «Национальная служба новостей». Европарламент по решению США предлагал остановить прокладку газовых труб, однако немецкие политики и бизнесмены открыто поддержали проект и попытались вывести его из-под ограничений Евросоюза.
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В мире , США , ЕС , Европарламент , Германия
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