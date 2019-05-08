Немецкий журналист заявил о разбитой вдребезги дружбе Германии с США

Дружба между США Германией «разбита вдребезги». К такому выводу пришел колумнист немецкой газеты Suddeutsche Zeitung Даниэль Бресслер.

По мнению журналиста, о конце теплых дипломатических отношений между двумя странами говорит внезапная отмена поездки госсекретаря США Майка Помпео в Германию.

«Госсекретарь отменил встречу с [немецким канцлером Ангелой] Меркель и [министром иностранных дел Германии] Хайко Маасом за несколько часов до ее начала. Это трудно оправдать. Как мы можем увидеть, многое, что еще недавно преподносилось как немецко-американская дружба, разбито вдребезги», — заключает Даниэль Бресслер.