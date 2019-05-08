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Болтон заявил о намерении США разорвать связи между Кубой и Венесуэлой 

RT на русском 1 час назад
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединённые Штаты намерены продолжить разрывать связи между Кубой и Венесуэлой.
«Соединённые Штаты продолжат разрывать связи между Кубой и Венесуэлой. Власть Кубы над Венесуэлой закончится, когда венесуэльский народ выступит за свободу», — написал Болтон в своём Twitter.
Он прикрепил к своему заявлению пост вице-президента США Майка Пенса, в котором тот обвинил Кубу в лишении Венесуэлы свободы и богатства.
«Страдающий народ Венесуэлы стал жертвой не одного диктаторского режима, а двух», — говорится в сообщении Пенса в микроблоге в Twitter.
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В мире , Видео , Латинская Америка , США , Джон Болтон , Майк Пенс , Венесуэла , Куба
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