Песчаная буря обрушилась на дома в Австралии 

Мощная песчаная буря пронеслась на юго-востоке Австралии. Шторм бушевал в штате Виктория, там вихревой поток с песком обрушился на жилые дома, видимость резко ухудшилась. К счастью, буйство стихии продлилось около часа. Во избежание несчастных случаев специалисты настоятельно не рекомендовали жителям выходить на улицу. Песок и грязь травмируют зрение, а также могут попасть в легкие и осложнить дыхание. Нахождение на открытом пространстве во время песчаной бури впоследствии может привести к развитию аллергии, бронхита и пневмонии.