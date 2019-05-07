Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песчаная буря обрушилась на дома в Австралии 

Рамблер 1 час назад
Мощная песчаная буря пронеслась на юго-востоке Австралии. Шторм бушевал в штате Виктория, там вихревой поток с песком обрушился на жилые дома, видимость резко ухудшилась. К счастью, буйство стихии продлилось около часа. Во избежание несчастных случаев специалисты настоятельно не рекомендовали жителям выходить на улицу. Песок и грязь травмируют зрение, а также могут попасть в легкие и осложнить дыхание. Нахождение на открытом пространстве во время песчаной бури впоследствии может привести к развитию аллергии, бронхита и пневмонии.
В мире , Видео , Другое , Происшествия , Австралия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Летчики-недоучки»? Что на самом деле погубило SSJ154
Данные самописцев SSJ: логика пилотов вызвала недоумение480
Россия опутает «Лианой» всю Землю1
«Ненастоящие россияне»: Киев вынес вердикт жителям ДНР322
Обнародована хронология крушения SSJ-10021
Видео
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Происшествия Катастрофы
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
«Никого не виню»: мать стюарда SSJ сделала заявление
Происшествия Катастрофы
Указ Путина: Украина приготовила «сюрприз» для Кремля
В мире Конфликты
Солистка группы «Серебро» похвасталась видео с прыжками
Шоу-бизнес
«Пинать мертвого льва»: писательница взбесила Соловьева
Общество
Появилось видео нападения на бизнесмена в Балашихе
Происшествия Криминал
Спасли африканца: мужчину вытащили из воды в центре Москвы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение