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Порошенко подписал указ о мерах по укреплению обороноспособности Украины 

ТАСС + ещё 1 10 минут назад
Фото: ТАСС
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 7 мая 2019 года "О мерах по укреплению обороноспособности государства". Об этом сообщается на сайте администрации президента.
Согласно указу, создается межведомственная рабочая группа по подготовке предложений по укреплению обороноспособности. Ее председателем назначен заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос. Этой группе поручено, в частности, разработать предложения СНБО относительно усовершенствования системы территориальной обороны, повышения уровня военно-патриотического воспитания молодежи, подготовки военного резерва Вооруженных сил и других военных формирований, противодействия информационной агрессии против Украины и организации и поддержания действий движения сопротивления.
Документ констатирует "необходимость дальнейшего совершенствования наработки концептуальных подходов по укреплению обороноспособности государства в условиях продолжающейся агрессии со стороны Российской Федерации".
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В мире , Украина , Петр Порошенко
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