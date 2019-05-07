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Юнкер: ЕC продолжит поддерживать проведение реформ на Украине 

RT на русском 19 минут назад
Фото: Reuters
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент Украины Пётр Порошенко провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
«Юнкер приветствовал свободные и демократические президентские выборы в Украине, которые подтвердили приверженность государства европейским демократическим ценностям», — говорится в сообщении пресс-службы.
В ходе разговора Юнкер подтвердил, что ЕС продолжит решительную поддержку Украины на пути реформ и европейской интеграции.
Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС будет продолжать оказывать Украине поддержку, в частности в процессе демократических преобразований и реформ.
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В мире , Украина , Жан-Клод Юнкер , Петр Порошенко , Федерика Могерини , ЕС , Еврокомиссия
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