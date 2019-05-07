Хафтар попадает в зависимость от собственных радикалов

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар старается создать себе на Западе репутацию светского лидера, ведущего последовательную борьбу с «терроризмом» и «джихадизмом». Между тем его последние действия и то, как он их оправдывает, напрямую сближают его со сторонниками наиболее радикальных течений ислама, которых на самом деле немало в его окружении.

7 мая командование Ливийской национальной армии (ЛНА) заявило о сбитом истребителе сил Правительства национального согласия (ПНС). По данным войск, подконтрольных Хафтару, самолёт упал в окрестностях города Эль-Хира, вблизи Гарьяна — их ключевого пункта в Триполитании, пилот истребителя попал в плен. На сегодняшний день боевые действия не прекращаются на южных подступах к Триполи, где силы ЛНА стремятся прорвать оборону лояльных ПНС групп. Источники, близкие к Правительству национального согласия, заявляли о том, что в ходе операции «Вулкан ярости», объявленной в Триполи для противостояния наступлению Хафтара, им удалось отрезать основные каналы снабжения ЛНА и перекрыть поступление продовольствия. В Ливийской национальной армии, в свою очередь, заявляют об уничтожении оперативного штаба ПНС в Триполи в ходе авиаудара 6 мая. В самой ливийской столице, вопреки не прекращающемуся наступлению, продолжается мирная жизнь. Накануне наступления священного месяца на дорогах Триполи образовались пробки — горожане отправились по магазинам, чтобы сделать необходимые покупки.

При этом командующий Хафтар своих сторонников призвал преподать силам, обороняющим Триполи, «ещё более тяжёлый урок» — он распорядился продолжить боевые действия во время Рамадана и охарактеризовал его как месяц «священной войны».

Когда мы сражались в Бенгази и Дерне, мы не остановили битву в Рамадан в то время… Бойцы должны атаковать врага и атаковать его быстро и неожиданно. Они должны… преследовать отступающего противника, — заявил командующий ЛНА и напомнил о зачистке в 2017-ом одного из центров «арабской весны» в Ливии — Бенгази.

Таким образом Хафтар проигнорировал призыв Миссии Организации Объединённых Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ) к сторонам конфликта прекратить боевые действия на период священного для мусульман месяца. Председатель ПНС и политический оппонент Хафтара Фаиз Сарадж в ответ на призыв миссии ООН заявил, что перемирие не будет установлено до тех пор, пока силы ЛНА не прекратят вооружённые провокации.

Рамадан в 2019 году начался 5 мая и продолжится до 6 июня. Это время, когда мусульмане должны забыть о распрях и прекратить войны и конфликты. Зачастую именно в это время конфликтующие страны стараются делать шаги навстречу друг другу. Так, 6 мая состоялся телефонный разговор между эмиром Катара Тамимом бен Хамадом аль Тани и премьер министром Бахрейна Халифой ибн Салманом аль Халифой, приуроченный к дате начала поста. Это был первый официальный контакт между двумя ближневосточными государствами с начала «дипломатической блокады» эмирата, объявленной в 2017-м. О прекращении огня на время поста неоднократно заявляли представители правительственных сил и оппозиции в Сирии, а также движения «Талибан» и правительства Мухаммада Ашрафа Гани в Афганистане. Причём стороны зачастую стремятся игнорировать единичные инциденты после объявления перемирия, чтобы не начинать масштабных боевых действий в священный месяц.

Сейчас единственная сила на Ближнем Востоке, которая последовательно объявляет месяц поста периодом активной войны, — террористическое «Исламское государство» ( ИГ , деятельность организации запрещена в РФ). Так, опубликованное ранее видеообращении «халифа» ИГ Абу Бакра аль-Багдади , по мнению экспертов, свидетельствует о том, что организация в период поста и хаджа и в этом году не будет придерживаться перемирия с «крестоносцами» и шиитами, которых сторонники ИГ не считают мусульманами.

Несмотря на то, что Хафтар имеет на западе репутацию «светского политика» и последовательного борца с «джихадизмом», наблюдатели давно отмечают тенденцию на заигрывание командующего ЛНА с различными формами «радикального ислама». Эксперт из вашингтонского Института Ближнего Востока Эмад Бади в комментарии агентству Reuters отмечает, что отказ Хафтара соблюдать перемирие в Рамадан может быть связан с его попытками усилить связь с «ультраконсервативными салафитами», которые сражаются в составе ЛНА, а также переманить на свою сторону группировки из Триполи, придерживающихся похожих взглядов.

Чем дальше Хафтар уходит в вооружённое противостояние, тем больше он попадает под влияние радикальных салафитских деятелей в собственном окружении, которые издают фетвы, где отказываются считать противников ЛНА мусульманами, и доказывают, что перемирие в Рамадан не распространяется на боевые действия в Ливии, — указывает в комментарии News.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов

По мнению эксперта, влияние религиозных радикалов и дальше будет расти, так как наступление на Триполи, по сути, захлебнулось, и теперь командование Ливийской национальной армии пытается мотивировать своих сторонников, среди которых немало салафитов.

Если говорить не о религиозных, а о политических мотивах отказа от перемирия, то сейчас, по мнению Семёнова, для Хафтара любая приостановка боевых действий равнозначна демонстрации собственного бессилия и невозможности занять Триполи. Но и для Правительства национального согласия прекращение огня не выгодно, так как Сарадж и его приближённые считают, что необходимо выбить ЛНА с занятых в ходе объявленного 4 апреля наступления позиций, добавляет аналитик.