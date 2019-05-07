Появились подробности готовящейся «сделки века» США

Израильская газета «Исраэль а-Йом» (« Израиль сегодня») обнародовала детали американского плана урегулирования палестино-израильского конфликта, получившего название «сделка века».

Как пишет «Коммерсант», израильская газета утверждает, что документ ей передали сотрудники МИД Израиля. Его достоверность не подтверждена.

В опубликованном плане говорится, что между Израилем, Организацией освобождения Палестины «Хамасом» будет подписано трехстороннее соглашение о создании палестинского государства, которое получит название «Новая Палестина» и будет находиться на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, за исключением территорий, занятых еврейскими поселениями.

К блокам еврейских поселений присоединятся изолированные блоки, они останутся под контролем Израиля.

Иерусалим останется единым и станет объединенной столицей Израиля и «Новой Палестины». Арабские жители города будут жителями «Новой Палестины», им не разрешат покупать дома в еврейских кварталах. Статус святых мест города не изменится.

Египет предоставит «Новой Палестине» земли рядом с сектором Газа в аренду для строительства аэропорта и фабрик, сельхозработ и торговли.

США, Евросоюз и нефтедобывающие страны Персидского залива будут названы поддерживающими странами. Их обяжут предоставить «Новой Палестине» 30 млрд долларов в течение 5 лет на развитие национальных проектов. Разделение между поддерживающими странами: США — 20%, ЕС — 10%, нефтедобывающие страны Персидского залива — 70%.

У «Новой Палестины» не будет армия, только полиция. Израиль гарантирует новому государству защиту от внешней агрессии за определенную плату, согласованную с поддерживающими странами.

«Хамас» сдаст свое оружие, границы между новой Палестиной и Израилем будут открыты для прохода граждан и товаров, долина реки Иордан останется у Израиля.

Утверждается, что если «Хамас» и Палестина откажутся от предложенного США плана, американская сторона полностью прекратит финансовую поддержку Палестины и добьется остановки финансирования другими странами.