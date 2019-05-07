Обнародованы детали «сделки века» США

Опубликованы детали плана президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию, известного как «сделка века». О документе, в котором, предположительно, содержатся выдержки из проекта, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на израильские СМИ. Отмечается, что материалы передали журналистам сотрудники МИД , источник документа не называется.

Согласно опубликованному плану, Израиль , Организация освобождения Палестины (ОПП) и движение «Хамас» подпишут соглашение о создании палестинского государства — «Новая Палестина». Оно будет включать в себя территории Западного берега реки Иордан и сектора Газа, за исключением земель, занятых еврейскими поселениями. К блоку еврейских поселений присоединят изолированные поселения. Они будут принадлежать Израилю.

В документах говорится, что Иерусалим не будет разделен, а получит статус объединенной столицы «Новой Палестины» и Израиля. Отмечается, арабские жители станут гражданами палестинского государства. Им запретят приобретать еврейские дома, а евреям — арабские.

Палестина получит в аренду от Египта земли рядом с сектором Газа. На них создадут аэропорт, фабрики, зоны для сельхозработ и торговли. Размер и цену территорий определят стороны при посредничестве государств, поддерживающих соглашение: США, страны Евросоюза и Персидского залива. Они должны будут предоставить «Новой Палестине» в течение пяти лет 30 миллиардов долларов на национальные проекты.

Согласно проекту, в палестинском государстве не будет армии. Предполагается, что легкое оружие могут иметь только сотрудники полиции. «Хамас» сдаст свое вооружение при подписании соглашения. До создания правительства члены движения будут получать зарплату от поддерживающих стран. В течение года в Палестине должны пройти выборы.

Кроме того, в документах указано, что долина реки Иордан будет принадлежать Израилю. Если «Хамас» и ОПП откажутся от предложений, США заблокируют финансовую поддержку палестинцам. Если ОПП согласится с условиями сделки, а «Хамас» нет, лидеров движения привлекут к ответственности. Американская сторона также обещает при обострении конфликтов между Израилем и «Хамас» поддерживать израильскую сторону.

В начале мая сообщалось, что принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман предлагал президенту Палестины Махмуду Аббасу 10 миллиардов долларов за поддержку «сделки века». Палестинский лидер отказался от предложения, объяснив, что согласие будет означать конец его политической карьеры.

В апреле советник и зять президента США Джаред Кушнер сообщил, что план по ближневосточному урегулированию, который готовится с начала президентского срока Трампа, будет представлен в июне. В феврале он рассказал, что проект предполагает отмену границ в их нынешнем виде и свободное перемещение людей и товаров, а также объединение всех палестинских территорий под одной властью.

Палестинская сторона выступает против посредничества американцев в урегулировании конфликта после того, как в декабре 2017 года США признали Иерусалим столицей Израиля.