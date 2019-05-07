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Пока вы не уснули: что не так сделали пилоты SSJ 100 

Рамблер 58 минут назад

Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100

Следователи выявили несколько ошибок экипажа лайнера Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в Шереметьево, которые могли косвенно повлиять на распространение огня.

Указ Путина: Украина приготовила «сюрприз» для Кремля

Украина готовит ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Названа основная версия трагедии в Шереметьево

Следствие считает ошибку пилотов приоритетной версией происшествия с самолетом Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

Япония захотела помириться с Россией

Японское правительство хотело бы добиться мира с Россией в течение новой эры Рэйва («гармония» или «цветущий мир»).

Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы

Эксперт по кибербезопасности, знакомый с ходом проверки результатов голосования за победителя шестого сезона шоу «Голос. Дети» на условиях анонимности назвал пять регионов, поток голосов за Микеллу Абрамову из которых признан «аномальным».

Спасавших Нотр-Дам обвинили в групповом изнасиловании

Шестеро «героев Нотр-Дама» арестованы по обвинению в изнасиловании.

Ведущую MTV насмерть сбила машина в Дагестане

аккаунт Тамиллы Абдулаевой в Instagram
Дагестанская журналистка Тамилла Абдулаева погибла в ДТП. Авария произошла поздним вечером накануне на улице Ярагского.

Рассмеялись и обнялись: почему Кокорин с Мамаевым рады сроку

Пресненский суд Москвы 8 мая вынесет приговор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые обвиняются в избиении чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

Украинцы оценили убытки от разрыва с Москвой

Киев подсчитал убытки из-за падения объемов торговли с Россией. Соответствующее заявление сделал директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

По делу о "грязной" российской нефти прошли задержания

Четыре человека задержано по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
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В мире , Видео , Александр Новак , Павел Мамаев , Сергей Гайсин , Александр Кокорин , Аэропорт Шереметьево , СКР , ИТАР-ТАСС , Трагедия
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