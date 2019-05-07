Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Следователи выявили несколько ошибок экипажа лайнера Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в Шереметьево, которые могли косвенно повлиять на распространение огня.
Указ Путина: Украина приготовила «сюрприз» для Кремля
Украина готовит ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Названа основная версия трагедии в Шереметьево
Следствие считает ошибку пилотов приоритетной версией происшествия с самолетом Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Япония захотела помириться с Россией
Японское правительство хотело бы добиться мира с Россией в течение новой эры Рэйва («гармония» или «цветущий мир»).
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Эксперт по кибербезопасности, знакомый с ходом проверки результатов голосования за победителя шестого сезона шоу «Голос. Дети» на условиях анонимности назвал пять регионов, поток голосов за Микеллу Абрамову из которых признан «аномальным».
Спасавших Нотр-Дам обвинили в групповом изнасиловании
Шестеро «героев Нотр-Дама» арестованы по обвинению в изнасиловании.
Ведущую MTV насмерть сбила машина в Дагестане
аккаунт Тамиллы Абдулаевой в Instagram
Дагестанская журналистка Тамилла Абдулаева погибла в ДТП. Авария произошла поздним вечером накануне на улице Ярагского.
Рассмеялись и обнялись: почему Кокорин с Мамаевым рады сроку
Пресненский суд Москвы 8 мая вынесет приговор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые обвиняются в избиении чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.
Украинцы оценили убытки от разрыва с Москвой
Киев подсчитал убытки из-за падения объемов торговли с Россией. Соответствующее заявление сделал директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
По делу о "грязной" российской нефти прошли задержания
Четыре человека задержано по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.