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Американцы возмутились отставкой своего посла в Киеве 

News.ru + ещё 5 41 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Демократы сочли возмутительным решение Белого дома о замене посла Мари Йованович на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении лидера демократического большинства в палате представителей Конгресса Стени Хойер и главы комитета по иностранным делам Элиот Энгел.
Политики заявили, что Йованович — дипломат самого высокого уровня, «неустанно проявлявшая усилия» по проведению реформ в стране, борьбе с коррупцией, что и стало поводом для нападок на посла политических недругов, включая союзников Трампа.
Мари Йованович оставалось доработать в качестве посла США в Киеве всего несколько месяцев, и отставка «наносит ущерб американским интересам и подрывает американскую дипломатию».
Возмутительное решение Белого дома отозвать её является политическим хитом и последним в кампании этой администрации против карьерного персонала Госдепартамента. Понятно, что это решение было политически мотивированным, так как союзники президента Трампа присоединились к иностранным деятелям в лоббировании отставки посла, — говорится в заявлении.
В заключение политики призвали администрацию Белого дома немедленно отменить своё решение.
Ранее News.ru сообщал, что посол Вашингтона на Украине Мари Йованович покидает свой пост в мае, как было запланировано ранее. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США.
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Комментарии
В мире , США , Украина , Стени Хойер , Мари Йованович , Госдеп США
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