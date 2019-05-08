Американцы возмутились отставкой своего посла в Киеве

Демократы сочли возмутительным решение Белого дома о замене посла Мари Йованович на Украине . Об этом говорится в совместном заявлении лидера демократического большинства в палате представителей Конгресса Стени Хойер и главы комитета по иностранным делам Элиот Энгел.

Политики заявили, что Йованович — дипломат самого высокого уровня, «неустанно проявлявшая усилия» по проведению реформ в стране, борьбе с коррупцией, что и стало поводом для нападок на посла политических недругов, включая союзников Трампа.

Мари Йованович оставалось доработать в качестве посла США в Киеве всего несколько месяцев, и отставка «наносит ущерб американским интересам и подрывает американскую дипломатию».

Возмутительное решение Белого дома отозвать её является политическим хитом и последним в кампании этой администрации против карьерного персонала Госдепартамента . Понятно, что это решение было политически мотивированным, так как союзники президента Трампа присоединились к иностранным деятелям в лоббировании отставки посла, — говорится в заявлении.

В заключение политики призвали администрацию Белого дома немедленно отменить своё решение.

Ранее News.ru сообщал, что посол Вашингтона на Украине Мари Йованович покидает свой пост в мае, как было запланировано ранее. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США.