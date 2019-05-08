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Украине предсказали потерю денег от МВФ 

Lenta.ru + ещё 2 37 минут назад
Фото: Reuters
Украине не удастся получить очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) в этом году. Об этом говорится в прогнозах американского банка JP Morgan, которые цитирует EADaily.
Аналитики считают, что МВФ откажется от перечисления средств из-за «популистского подхода» украинских властей и неоднозначных решений по тарифам на газ. В отчете отмечается, что Киев пытается «"либерализовать" цены на газ только в сторону снижения, одновременно вводя ограничения для их повышения».
Кроме того, украинские власти не выполняют условия программы кредитования.
11 апреля действующий президент Украины Петр Порошенко принял присягу у судей Высшего антикоррупционного суда. Создание системы антикоррупционного законодательства было одним из главных условий, на которых Международный валютный фонд (МВФ) согласился предоставлять Киеву кредиты после смены власти, а Евросоюз ввел свободный въезд для украинских граждан в 2017 году. Однако, как сообщало 7 мая «РБК-Украина», инстанция начнет свою работу только 5 сентября.
О том, что МВФ планирует пересмотреть программу кредитования Украины и, вероятно, отказать ей в очередном транше, стало известно в марте. Поводом стала отмена статьи уголовного кодекса о наказании за незаконное обогащение.
Также фонд неоднократно указывал Киеву на слишком медленное выполнение других обязательств, в том числе по регулированию тарифной политики. Так, из-за повышения цены на газ на треть в 2018 году Украину лишили транша в размере 1,9 миллиарда долларов. Однако в итоге в декабре Киеву все же одобрили кредит в 3,9 миллиарда долларов с условием создания Антикоррупционного суда и реорганизации фискальной службы.
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В мире , Украина , Выборы на Украине , Петр Порошенко , ЕС , Международный валютный фонд
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