Украине предсказали потерю денег от МВФ

Украине не удастся получить очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) в этом году. Об этом говорится в прогнозах американского банка JP Morgan, которые цитирует EADaily.

Аналитики считают, что МВФ откажется от перечисления средств из-за «популистского подхода» украинских властей и неоднозначных решений по тарифам на газ. В отчете отмечается, что Киев пытается «"либерализовать" цены на газ только в сторону снижения, одновременно вводя ограничения для их повышения».

Кроме того, украинские власти не выполняют условия программы кредитования.

11 апреля действующий президент Украины Петр Порошенко принял присягу у судей Высшего антикоррупционного суда. Создание системы антикоррупционного законодательства было одним из главных условий, на которых Международный валютный фонд (МВФ) согласился предоставлять Киеву кредиты после смены власти, а Евросоюз ввел свободный въезд для украинских граждан в 2017 году. Однако, как сообщало 7 мая «РБК-Украина», инстанция начнет свою работу только 5 сентября.

О том, что МВФ планирует пересмотреть программу кредитования Украины и, вероятно, отказать ей в очередном транше, стало известно в марте. Поводом стала отмена статьи уголовного кодекса о наказании за незаконное обогащение.

Также фонд неоднократно указывал Киеву на слишком медленное выполнение других обязательств, в том числе по регулированию тарифной политики. Так, из-за повышения цены на газ на треть в 2018 году Украину лишили транша в размере 1,9 миллиарда долларов. Однако в итоге в декабре Киеву все же одобрили кредит в 3,9 миллиарда долларов с условием создания Антикоррупционного суда и реорганизации фискальной службы.