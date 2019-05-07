Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Советник Зеленского не видит смысла в военных базах около Азовского моря 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил, что не видит смысла в строительстве двух военных баз на берегу Азовского моря.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что Киев должен построить полномасштабную военно-морскую инфраструктуру вдоль всего черноморского и азовского побережья.
"В Азовском море мы сегодня не способны противостоять России. И здесь бы я не хотел, чтобы наши эксперты требовали от нового президента безотлагательно восстановить военно-морские силы. Начали там строить две новые базы, для чего это нужно? Неужели они думают, что можно остановить агрессию России, построив на берегу моря эти базы? Это как со "стеной" на границе с Россией — это ничем не поможет", — сказал Апаршин изданию "Апостроф".
Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода. В августе 2018 года в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин".
Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.
Последние новости
В Шереметьеве прокомментировали видео с глумлением над горящим SSJ-100 "Готов пойти в ад": о чем люди забыли на Радоницу Оборвавшиеся жизни: что известно о погибших в катастрофе в Шереметьево
Комментарии
В мире , Армия , Украина , Павел Климкин , Владимир Зеленский , ФСБ , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный исход: пилотов SSJ могут посадить99
Операцию ВСУ в ДНР возглавил любитель интернет-флирта12
Всё было не так? В истории с SSJ появились сомнения132
«Крым был отсталым, никудышным»41
Указ Путина: Украина приготовила «сюрприз» для Кремля223
Видео
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Происшествия Катастрофы
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
«Никого не виню»: мать стюарда SSJ сделала заявление
Происшествия Катастрофы
Указ Путина: Украина приготовила «сюрприз» для Кремля
В мире Конфликты
Солистка группы «Серебро» похвасталась видео с прыжками
Шоу-бизнес
«Пинать мертвого льва»: писательница взбесила Соловьева
Общество
Появилось видео нападения на бизнесмена в Балашихе
Происшествия Криминал
Спасли африканца: мужчину вытащили из воды в центре Москвы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение