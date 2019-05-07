Советник Зеленского не видит смысла в военных базах около Азовского моря

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил, что не видит смысла в строительстве двух военных баз на берегу Азовского моря.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что Киев должен построить полномасштабную военно-морскую инфраструктуру вдоль всего черноморского и азовского побережья.

"В Азовском море мы сегодня не способны противостоять России. И здесь бы я не хотел, чтобы наши эксперты требовали от нового президента безотлагательно восстановить военно-морские силы. Начали там строить две новые базы, для чего это нужно? Неужели они думают, что можно остановить агрессию России, построив на берегу моря эти базы? Это как со "стеной" на границе с Россией — это ничем не поможет", — сказал Апаршин изданию "Апостроф".

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода. В августе 2018 года в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин".