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Ярошенко удалили опухоли желудка в больнице при тюрьме в США 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Врачи тюремной больницы в Данбери (штат Коннектикут) удалили доброкачественные опухоли желудка российскому лётчику Константину Ярошенко, осуждённому в США на 20 лет. Об этом рассказала его жена Виктория Ярошенко.
«При обследовании (Константину. — RT) удалили доброкачественные опухоли. Он сам об этом не знал и начал обращаться ко всем, чтобы провели срочную операцию. Мы сделали запрос в клинику, где его обследовали, и доктор написал, что всё было удалено во время обследования», — приводит ТАСС слова супруги лётчика.
В апреле Виктория Ярошенко рассказала, что её супругу начали оказывать медицинскую помощь.
Россиянин был осуждён в США в 2011 году по обвинению в сговоре с целью нелегальной транспортировки наркотиков.
Американский суд приговорил его к 20 годам заключения в тюрьме общего режима.
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В мире , Константин Ярошенко , Виктория Ярошенко , ИТАР-ТАСС , США
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