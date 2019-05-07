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Американцы высказались о пригодности социализма для США 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Фото: globallookpress.com
Более половины американцев считают, что социализм не подходит для США, а почти каждый третий житель страны придерживается обратного мнения, об этом говорят итоги опроса исследовательской службы Университета Монмута.
Согласно результатам, 57% опрошенных считают американские ценности и социализм несовместимыми, а 29% придерживаются противоположного мнения, передает ТАСС.
При этом 42% американцев в целом негативно относятся к социалистическим идеям, а 10% имеют о нем позитивное представление. У 45% респондентов позиция оказалась нейтральной.
При этом 39% американцев положительно относятся к капитализму, 17% — негативно, а 40% — нейтрально.
Организаторы опроса разделили опрошенных американцев на две большие группы: 29% из них положительно относятся к капитализму и отрицательно — к социализму, а 30% нейтрально оценивают и капитализм, и социализм. Остальные участники опроса выразили различные мнения по поводу систем.
В первой группе больше всего оказалось сторонников Республиканской партии и лиц старше 55 лет. Во второй группе преобладающим большинством были сторонники Демократической партии в возрасте от 18 до 54 лет.
«Возможно, мы вступили в период, когда в восприятии этих двух экономических систем происходят изменения. На социализм все еще навешивают ярлыки, но многие американцы считают, что нынешняя капиталистическая система оставляет их за бортом», — сказал директор исследовательской службы Университета Монмута Патрик Мюррей.
В опросе, проводившемся в США с 11 по 15 апреля, принял участие 801 человек. Погрешность результатов оценивается в 3,5%.
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В мире , Социология , Демократическая партия США , Республиканская партия США , ИТАР-ТАСС , США
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