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Опять номер 5. НАТО 9-го мая применит пятую статью. Понарошку 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © wikipedia.org
Одно крупное государство, обладающее ядерным оружием, нападет на одну из стран НАТО. Причем нападет 9-го мая. Такова легенда их штабных учений. Почему 9-го? Вот об этом и речь.
Времени осталось всего ничего, а как будто ничего не происходит. Ни переброски сил и средств, ни лязга гусениц, ни скрежета орудий, ни громких речей, ни широкой огласки — словом, ничего такого, что у них обычно предшествует "самым важным в истории военным учениям". Более того, если бы не Spiegel, никто и не знал бы, что у них что-то намечается. Между тем, если верить журналу, это будет нечто невообразимое. Второй раз после 9/11 планируется коллективное ‒ пусть сейчас и виртуальное ‒ применение силы по той самой пятой статье НАТО. Ну, все в курсе, это про то, как "нападение на одного считается нападением на всех", поэтому "ждите ответа".
Собственно, об этом и легенда их штабных учений. Хотя, прежде всего, она о том, что победить вероятного противника они способны не то что не выходя из тыла, но и не отрывая его от стула. Основными действующими лицами станут стратеги-чиновники центрального офиса в Брюсселе и в министерствах обороны всех стран альянса. Уже посчитали, что им хватит недели, чтобы дать врагу решительный тренировочный отпор. Имя "агрессора", по которому отработают консолидированный удар возмездия, не уточняется. Правильно, пусть остается в неведении.
Впрочем, известны некоторые его приметы. Это одно очень крупное государство, обладающее ядерным оружием. Правда, начнет оно не с него. Зато 9-го мая. Это чтобы совсем никто не догадался, о ком речь. Ведь страна, о которой все подумали, в этот день как раз любит заканчивать. А по сценарию, именно в этот день некий член НАТО, безошибочно назовем его "Х", поскольку у них что ни член, то на эту букву, подвергается массированной кибератаке. Затем на его территорию проникают военизированные формирования, само собой, с целью дестабилизации.
Зачем им это надо, выяснять некогда. Понятно же — провести референдум. В дело молниеносно вступают ведущие "штабные крысы" альянса. Задача — отработать совместные действия в кризисной ситуации и проявить политическую волю к крайним мерам. Что, наверное, для них важнее, а то что-то расслабились, никакой дисциплины, разброд и шатания. Только, как говорится, "никому". Все сведения об учениях проходят под грифом "секретно". О них знают лишь в штабах и в Spiegel.
Знают, вероятно, и то, почему маневры стартуют в День Победы. В День нашей Победы. Потому что для кого-то это праздник, а кому-то, пока противник отдыхает, самое время. Ущербные, завистливые люди. Им бы просто порадоваться вместе с нами. В том числе и за свою свободу. А они козни строят. Ладно, если бы нам. Так еще и за нас. Они для начала нас бы спросили, на какой день назначать наше на них нападение. Все-таки 9-го Мая мы немного заняты. Нам несколько не до них. Но если они будут настаивать со своим коллективным ударом, то, в принципе, мы можем, как бывало, прямо с парада. У нас же с некоторых пор всегда все с собой.
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Комментарии
В мире , Армия , Войска , Статьи , День Победы , НАТО , Spiegel
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