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Главный редактор WikiLeaks посетил находящегося в тюрьме Ассанжа 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Главный редактор сайта WikiLeaks Кристин Храфнссон и американская актриса Памела Андерсон посетили Джулиана Ассанжа в тюрьме Белмарш.
«Я потрясён тем, что моего друга — интеллектуала, человека, который занимался публикациями и журналистикой и своей работой изменил мир журналистики, — сейчас держат в тюрьме особо строгого режима, где он вынужден 23 часа в сутки проводить в камере. У него есть всего полчаса на прогулку, если позволяет погода, и полчаса на всё остальное. Это не правосудие. Это отвратительно», — заявил Храфнссон.
Он добавил, что посещение Ассанжа в тюрьме наложило неприятный отпечаток на его восприятие британского общества.
Андерсон призналась, что ей было тяжело увидеть друга за решеткой.
Ранее сотрудники WikiLeaks пообещали бороться за основателя организации Джулиана Ассанжа до победного конца, отметив, что «битва будет долгой и трудной».
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюремного заключения за нарушение условий выхода под залог.
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Комментарии
В мире , Памела Андерсон , Wikileaks
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